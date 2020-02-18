Можно ли ходить и спать с мокрой головой в полотенце?

Для того, чтобы волосы были красивыми и здоровыми, за ним следует правильно ухаживать. В частности, стоит правильно мыть и сушить волосы, а также питать его в домашних условиях.
Можно ли спать с мокрыми волосами
Мокрые волосы гораздо проще повредить, оно легче путается, ломается. После этого волосы секутся, теряют блеск и даже выпадают. Также ни в коем случае нельзя расчесывать мокрые волосы, чтобы не навредить и не спровоцировать их ломкость.
Можно ли ходить в полотенце
Эксперты не советуют долго ходить с влажным полотенцем на голове. Под весом мокрой ткани волос может начать ломаться, рваться и слабеть. Также существует риск простудиться, причем простудить вы можете не только себя целиком, но и свои волосяные луковицы. Волос может стать слабым и остановиться в росте, а прическа станет тусклой и вялой.
Можно ли позволять волосам высыхать самостоятельно в течение дня
Да, это разрешено. Но не стоит сильно тереть волосы полотенцем. И ходить с влажной прической слишком долго.
Как правильно сушить волосы
Идеальный вариант сушки следующий: дать волосам немного подсохнуть самостоятельно, после чего досушить их феном на низкой температуре. Поток воздуха должен быть направлен вниз, в направлении роста волос. Во время сушки феном волосы можно аккуратно расчесывать, без резких движений.
Источник: znaj.ua