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Красота / Общество

Можно ли ходить и спать с мокрой головой в полотенце?

09:37 18.02.2020 Фото: pixabay.com
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Эксперты не советуют долго ходить с влажным полотенцем на голове. Под весом мокрой ткани волос может начать ломаться, рваться и слабеть.

Можно ли ходить и спать с мокрой головой в полотенце?
Идеальный вариант сушки следующий: дать волосам немного подсохнуть самостоятельно

Для того, чтобы волосы были красивыми и здоровыми, за ним следует правильно ухаживать. В частности, стоит правильно мыть и сушить волосы, а также питать его в домашних условиях.
Можно ли спать с мокрыми волосами

Мокрые волосы гораздо проще повредить, оно легче путается, ломается. После этого волосы секутся, теряют блеск и даже выпадают. Также ни в коем случае нельзя расчесывать мокрые волосы, чтобы не навредить и не спровоцировать их ломкость.

Разумеется, ничего страшного не произойдет, если вы один раз ляжете спать с мокрой головой. Но в том случае, если это войдет у вас в привычку, состояние шевелюры может сильно пострадать.

Можно ли ходить в полотенце

Эксперты не советуют долго ходить с влажным полотенцем на голове. Под весом мокрой ткани волос может начать ломаться, рваться и слабеть. Также существует риск простудиться, причем простудить вы можете не только себя целиком, но и свои волосяные луковицы. Волос может стать слабым и остановиться в росте, а прическа станет тусклой и вялой.

Можно ли позволять волосам высыхать самостоятельно в течение дня

Да, это разрешено. Но не стоит сильно тереть волосы полотенцем. И ходить с влажной прической слишком долго.

Как правильно сушить волосы

Идеальный вариант сушки следующий: дать волосам немного подсохнуть самостоятельно, после чего досушить их феном на низкой температуре. Поток воздуха должен быть направлен вниз, в направлении роста волос. Во время сушки феном волосы можно аккуратно расчесывать, без резких движений.

Источник: znaj.ua

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