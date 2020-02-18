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Спасали анализы: два врача получили травмы после нападения с арбалетом

09:00 18.02.2020 Фото: 123ru.net
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Сейчас полиция ищет третьего участника нападения.

Спасали анализы: два врача получили травмы после нападения с арбалетом
Нападавших задержали

В Челябинской области в городе Озерске злоумышленники с арбалетом напали на сотрудников скорой помощи, чтобы забрать анализы пьяного водителя.
Как рассказали в региональном минздраве, в ночь на 15 февраля молодого человека доставили для медосвидетельствования на состояние опьянения. После этого четверо неизвестных напали на станцию. Медики оказали сопротивление, двое из них получили сотрясение мозга.

Позднее полиция задержала двух подозреваемых 1992 и 1993 годов рождения. Как рассказали РИА Новости в региональном ГУМВД, один из злоумышленников находится в изоляторе временного содержания, против второго возбудили административное дело по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подразумевающей наказание до семи лет лишения свободы. Полицейские разыскивают третьего участника нападения.

Источник: РИА Новости

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