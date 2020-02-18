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Спустил с лестницы шестиклассника с ДЦП до перелома хулиган в школе Новосибирска

09:52 18.02.2020 Фото: vse-doma.su
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Мама пострадавшего школьника уверена, что школьный хулиган подросток так ведет себя потому, что уверен в своей безнаказанности.

Спустил с лестницы шестиклассника с ДЦП до перелома хулиган в школе Новосибирска
Хулигана нашли

Некрасивая история произошла в одной из школ Новосибирска. Хулиганистый школьник спустил с лестницы одноклассника с ДЦП и тяжело травмировал его.

Инцидент произошел 14 февраля в школе №212. Шестиклассник, у которого диагностирован ДЦП, собирался идти домой, когда сзади его толкнул одноклассник. Парнишка съехал с лестницы и получил закрытый перелом копчика со смещением.

Мама пострадавшего школьника уверена, что школьный хулиган подросток так ведет себя потому, что уверен в своей безнаказанности.

— Он творит все, что хочет, ничего не боится. До этого ребенку — другому однокласснику — губу порвал. У него мама юрист и, судя по тому, что я вижу, она никак не реагирует на выходки сына, — рассказала Ольга Волкова. — Этот ребенок даже не извинился перед Егором. Он считает себя победителем, ходит по школе гордо. Я считаю, что родителей надо наказать рублем, и мы будем судиться. А самого мальчика надо поставить на учет ПДН.

После происшедшего в школе проверили записи с видеокамер, и подтвердили, что ребенка действительно толкнули. Школа готова предоставить запись в полицию.

Источник: НДН. Инфо

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