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Огромную голодную собаку вытащили с острова на берег и попали на видео спасатели Новосибирска

12:30 18.02.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Пёс находился на острове «Саранок», чей берег и переправу размыло из-за оттепели.

Огромную голодную собаку вытащили с острова на берег и попали на видео спасатели Новосибирска
Собаку вытащили спасатели МАСС

Сегодня днём на телефон оперативного дежурного МАСС позвонили неравнодушные люди и рассказали, что на остове «Саранок» находится собака, которая не может переправиться на берег. Остров Саранок находится на реке Обь в районе ул. Сухарная и ул. Береговая, недалеко от входа в Заельцовский парк. Раньше в этом месте была зимняя переправа, но из-за оттепели её размыло. К берегу реки выехали хозяева собаки и несколько человек, которые планировали на лодке добраться до острова и переправить собаку породы ньюфаундленд на берег.
Сотрудники службы МАСС созвонились с хозяевами собаки и попросили дождаться спасателей и самим не предпринимать никаких действий во избежание несчастных случаев. К острову вышел аэробот «Тайфун» службы МАСС с двумя спасателями на борту. Спасатели вместе с хозяином собаки переправились на остров, обошли его на два раза и обнаружили животное, которое от них убегало по снегу. С трудом, хозяину собаки и спасателям удалось её подманить и поймать. После чего животное было доставлено на берег вместе с хозяином. Спасибо всем неравнодушным людям, принимавшим участие в спасении животного.
Надо понимать, что спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы в первую очередь оказывают помощь попавшим в беду людям. Но по возможности, спасатели готовы прийти на помощь и животным, попавшим в беду.

Источник: Спасатели МАСС

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От редакции

Молодцы?

Аноним, 18 февраля 2020 13:19
Какая милая псина
Аноним, 18 февраля 2020 13:21
а судьба второй собаки?

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