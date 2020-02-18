Огромную голодную собаку вытащили с острова на берег и попали на видео спасатели Новосибирска

Собаку вытащили спасатели МАСС

Сегодня днём на телефон оперативного дежурного МАСС позвонили неравнодушные люди и рассказали, что на остове «Саранок» находится собака, которая не может переправиться на берег. Остров Саранок находится на реке Обь в районе ул. Сухарная и ул. Береговая, недалеко от входа в Заельцовский парк. Раньше в этом месте была зимняя переправа, но из-за оттепели её размыло. К берегу реки выехали хозяева собаки и несколько человек, которые планировали на лодке добраться до острова и переправить собаку породы ньюфаундленд на берег.

Сотрудники службы МАСС созвонились с хозяевами собаки и попросили дождаться спасателей и самим не предпринимать никаких действий во избежание несчастных случаев. К острову вышел аэробот «Тайфун» службы МАСС с двумя спасателями на борту. Спасатели вместе с хозяином собаки переправились на остров, обошли его на два раза и обнаружили животное, которое от них убегало по снегу. С трудом, хозяину собаки и спасателям удалось её подманить и поймать. После чего животное было доставлено на берег вместе с хозяином. Спасибо всем неравнодушным людям, принимавшим участие в спасении животного.

Надо понимать, что спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы в первую очередь оказывают помощь попавшим в беду людям. Но по возможности, спасатели готовы прийти на помощь и животным, попавшим в беду.

Источник: Спасатели МАСС