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Здоровье / Общество

Яд гремучей змеи в качестве болеутоляющего предлагают использовать бразильские ученые

14:33 18.02.2020 Фото: pixabay.com
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Токсин из яда южноамериканской гремучей змеи может быть использован в качестве болеутоляющего при нейропатической боли.

Яд гремучей змеи в качестве болеутоляющего предлагают использовать бразильские ученые
Гремучая змея смертельно опасна

Бразильские ученые утверждают, что токсин из яда южноамериканской гремучей змеи может быть использован в качестве болеутоляющего при нейропатической боли.

Ученые изучали этот токсин на протяжении десятилетий и обнаружили, что он обладает противовоспалительным эффектом и противораковым потенциалом. Но специалистам также требовалось найти способ снижения токсичности кротоксина и сохранить его терапевтический эффект.

Если внедрить антигены в мезопористые частицы кремнезема, будет вырабатываться больше антител и вакцина получится более эффективной. Новая рецептура оказалась действенной для уменьшения острой и хронической нейропатической боли, а также для увеличения продолжительности анальгетического эффекта.

Источник: anonsens.ru

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