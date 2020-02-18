Яд гремучей змеи в качестве болеутоляющего предлагают использовать бразильские ученые

Токсин из яда южноамериканской гремучей змеи может быть использован в качестве болеутоляющего при нейропатической боли.

Гремучая змея смертельно опасна

Бразильские ученые утверждают, что токсин из яда южноамериканской гремучей змеи может быть использован в качестве болеутоляющего при нейропатической боли.

Ученые изучали этот токсин на протяжении десятилетий и обнаружили, что он обладает противовоспалительным эффектом и противораковым потенциалом. Но специалистам также требовалось найти способ снижения токсичности кротоксина и сохранить его терапевтический эффект.

Если внедрить антигены в мезопористые частицы кремнезема, будет вырабатываться больше антител и вакцина получится более эффективной. Новая рецептура оказалась действенной для уменьшения острой и хронической нейропатической боли, а также для увеличения продолжительности анальгетического эффекта.

Источник: anonsens.ru