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Здоровье / Общество

Сколько кофе ежедневно нужно выпивать для продления жизни?

14:36 18.02.2020 Фото: pixabay.com
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Регулярное употребление двух чашек кофе без сахара ежедневно воздействует на нейромедиатор аденозин, который снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Сколько кофе ежедневно нужно выпивать для продления жизни?
Кофе без сахара ежедневно воздействует на нейромедиатор аденозин

Ученые из Америки смогли определить, какое минимальное количество кофе в день может продлить жизнь.

Чтобы определить это минимальное количество, специалисты проанализировали результаты 40 исследований. Выяснилось, что регулярное употребление кофе уменьшает риск смертности у людей разных возрастов и весовой категории.

Специалисты выяснили, что регулярное употребление двух чашек кофе без сахара ежедневно воздействует на нейромедиатор аденозин, который снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также защищает главный орган нервной системы от нейронного воспаления.

Источник: anonsens.ru

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