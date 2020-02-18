Символ несломленного духа русских — гибель генерала Кармышева под «огнем ледяной воды» в немецком плену

Памятник генералу Карбышеву

Москва, бульвар Генерала Карбышева.

Трагическая смерть и подвиг генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева позволили после войны реабилитировать десятки тысяч военнопленных, заявил РИА Новости глава фонда памяти Александра Печерского Илья Васильев.

Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный учёный-военный инженер, доктор военных наук, профессор военной академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев мученически погиб 75 лет назад 18 февраля 1945 году в немецком концлагере Маутхаузен после того, как его сначала долго пытали, а затем обливали ледяной водой на морозе.



«Трагическая смерть Карбышева и признание его подвига позволили по-другому взглянуть на военнопленных, стало очевидно, что далеко не все из них являются предателями. Это помогло реабилитировать десятки тысяч узников. Биография генерала — это экскурсия по самым жестоким немецким концлагерям, и это дает возможность раскрыть масштаб трагедии военнопленных», — заявил Васильев.Историк напомнил, что «сейчас его наследие, в первую очередь документы, выставлены во многих музеях, написано много литературы о жизни и подвиге генерала Карбышева».Васильев считает, что гибель генерала под «огнем ледяной воды» стала символом несломленного духа. По мнению Васильева, это важный пример для истории. «Особенно сейчас, когда практически не осталось живых свидетелей. На его примере наглядно показано, как военнопленные, находясь в невыносимых условиях, боролись с жестокой нацистской системой, и она не смогла их сломить», — заявил историк.Карбышев попал в плен 8 августа 1941 года во время боя у реки Днепр, где был тяжело контужен. Немцы очень рассчитывали привлечь его к сотрудничеству, именно он должен был возглавить коллаборационистскую Русскую освободительную армию. После отказа на него началось сильнейшее давление: ему давали самую тяжелую работу, нещадно мучили и пытали. Карбышев содержался в самых жестоких концлагерях, в том числе в Аушвице, Заксенхаузене и Маутхаузене. В 1946 году генералу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Источник: РИА Новости