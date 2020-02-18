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Горячие обеды от Путина: Боится не выполнить указание президента директор школы №10 Бердска

20:30 18.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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По оценке Виктора Мысака, чтобы исполнить волю президента, школам всей России нужна немалое финансирование. Времени до 1 сентября осталось совсем немного.

Горячие обеды от Путина: Боится не выполнить указание президента директор школы №10 Бердска
Народные избранники обсуждали горячие обеды с властью Бердска

Обсуждали подготовку к обеспечению горячим питанием школьников с 1 сентября депутаты, входящие в состав комитета по образованию и социальной политике вчера, 17 февраля. Вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова держала ответ перед депутатами.

-Сейчас идет работа по формированию потребности, которая нам необходима, чтобы безболезненно войти в данное мероприятие, — сообщила Жанна Шурова.

Директор школы №10 Бердска Виктор Мысак озвучил свои опасения, что путинские указания будут с трудом выполнены не только в Бердске, но и во всей России.

— Вопросы сегодня задают не только в нашем городе. Они озвучены и в министерстве образования. Но мы надеемся, что это не просто слова, — высказалась председатель комитета депутат Людмила Чуркина.

Обязательства взяты до того, как была проанализирована реальная ситуация, какие потребности у нас есть, считает Виктор Мысак. Но спикер совета депутатов Валерий Бадьин заверил: школы Бердска на 97% готовы к тому, чтобы накормить учеников горячими обедами.

— На сегодняшний день Бердск готов к переходу на горячее питание начальных классов на 97%. В один перерыв мы ребятишек не накормим, но каждая школа имеет свои технологические площади для обеденного зала, первую и вторую перемены. Детей покормят. Сегодня нужно порядка 2 млн рублей на ремонт пищеблоков и 1,5 млн рублей на закупку дополнительного оборудования, — заявил спикер совета депутатов Бердска.
Однако с этим суждением не согласился директор школы №10:

— Что значит 1,5 млн рублей? Я заявку делал на 600 с лишним тысяч рублей только по оборудованию. Не считая посуды. Я знаю, что мы 98% ребят и так кормим. Только за родительскую плату. У нас есть коммерческий доход, с которого мы оплачиваем заработную плату сотрудникам пищеблока, покупаем моющие вещества, которые положены по СанПину, осуществляем замену битой посуды, ремонтируем технологическое оборудование и прочее. Это сегодня, когда часть затрат заложена в родительскую плату. А теперь детей мы будем кормить бесплатно. Мы получаем компенсацию за льготников только за сырье, все остальное выпадает. Где мы эти средства будем брать, на что мы будем ремонтировать оборудование, которое ломается раз в неделю? Такая ситуация во всех образовательных организациях. Где гарантия, что мы выполним условия до 1 сентября? — недоумевает Виктор Александрович.

По словам директора школы, после послания президента федеральному собранию, управление образования в спешном порядке запрашивало данные со всех школ Бердска. Народные избранники успокоили коллегу — каждый руководитель школы должен показать объективную ситуацию, чтобы исполнить послание президента.

— Лучше поздно, чем никогда. Предлагаю собрать комитет, пригласить Жанну Тузову (руководитель управления образования и молодежной политики Бердска — прим. ред.) и поставить конкретный вопрос: как готов город к переходу на питание, — предложил Валерий Бадьин.

Людмила Чуркина подчеркнула, что в этом вопросе нужно отталкиваться от реальных потребностей каждой школы. При этом народные избранники вспомнили и то, что когда закладывался бюджет Бердска на 2020 год, эти расходы не были учтены.

— Считаю самым главным не упустить все то, что нам необходимо. Ведь мы можем потерять и рабочих, которые занимаются школьным питанием, — резюмировала Людмила Чуркина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», согласно посланию президента РФ, уже с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый класс должно предоставляться в тех регионах и школах, где существует техническая готовность. И не позднее 1 сентября 2023 года все младшие школьники во всех субъектах Федерации должны быть обеспечены бесплатными горячими обедами.

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От редакции

Горячие обеды в школах - это хорошо?

Иван, 18 февраля 2020 15:30
Сейчас умного директора но неудобного, следуют уволить. Против царя попёр
1, 18 февраля 2020 17:41
Это в твоей выдуманной России так происходит? 3 поражаюсь с вас как вы любите страшилки друг другу рассказывать
Аноним, 18 февраля 2020 18:01
им платят за это - работа такая.
Аноним, 18 февраля 2020 19:05
"Кто богу не грешен, царю не ответчик"
Аноним, 18 февраля 2020 16:59
В чем вообще проблема уже полгода трут, шестернин ты бабки давай, можно и завтраками с ужином обеспечить. Готовы-не готовы
Аноним, 18 февраля 2020 17:39
Вас что ли обеспечить?
Аноним, 18 февраля 2020 17:44
Этот из своего космоса в телеке опять трепанул что-то для поднятия рейтинга, имея в виду, что в Москве сейчас 11-триллионный бюджет чуть увеличат (с перечислением "личному другу" в "Конкорд", у которого подряды на кормёжку во всех школах) и чем-то там детишек московских за счёт бюджета накормят. Чем конкретно накормят и будет ли снова эпидемия дизентерии в школах - это другой вопрос.

А до регионам опять только лозунг "Денег нет, вы там держитесь!" и дойдёт. И будут на директоров это всё сваливать. А им ничего не останется как не мытьём так катаньем эти деньги у родителей вытрясать на ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ (теперь!) условно-"бесплатные" обеды.

Ну и дальше всё по классике! Одни - платят втихаря за "бесплатное", другой из телека отчитывается, что жить стало лучше, жить стало веселей.
1, 18 февраля 2020 19:46
Все то вы знаете:и кто и зачем что-то говорит у кого и где какие друзья работают,, и кто и кому деньги подкидывает. А как конкретику начнёшь спрашивать, так сразу ты киселева пересмотрел, тебе кремль платит и прочий бред сказано же до 2023 всех обеспечат. Деньги выделят, сделают ремонт закупят оборудование, а ты ныть раньше времени начал. Потерпи
Аноним, 18 февраля 2020 18:00
мда ..а в Финляндии с 1968 года с 7 до 19 лет получают бесплатное питание в школах..
1, 18 февраля 2020 19:47
Видимо и не надо было даже и начинать? Ведь мы так безнадёжно отстали
Я, 18 февраля 2020 18:41
Прям смешно,что только Мысаку страшно,у остальных директоров наверное других забот хватает,что паниковать то ,будет что-то конкретное и бабосы выделят,тогда и будете действовать,а не будет продолжите дальше детишек за счет родителей кормить,делов то.
Аноним, 18 февраля 2020 19:06
Вообще-то это его задача как депутата, задавать такие вопросы!
Аноним, 18 февраля 2020 19:41
Да не бойся, не выполняй.

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