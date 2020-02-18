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Версия: От отравления скончалась 14-летняя ученица лицея №6 в Бердске

12:48 18.02.2020 Фото: pixabay
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7-классница попала в реанимацию горбольницы вечером 17 февраля, а утром 18 — умерла.

Версия: От отравления скончалась 14 летняя ученица лицея №6 в Бердске
Девочка попала в реанимацию вечером 17 февраля, утром 18 февраля ее уже не стало

Утром 18 февраля ушла из жизни 14-летняя ученица лицея №6 Бердска. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» достоверный источник, причиной смерти ребенка могло стать отравление. Впрочем, это еще предстоит выяснить криминалистам СК.

— Она все время провела в реанимации со вчерашнего дня. Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно, — сообщил источник.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» директор лицея №6 Зоя Родина, все педагоги и воспитанники школы в шоке от трагедии. С одноклассниками погибшей работает психолог.

— Мне вечером позвонила руководитель управления образования Бердска Жанна Тузова и сообщила, что наша ученица находится в реанимации в состоянии клинической смерти. Мы молили Бога о том, чтобы она поправилась, но ребенок умер, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 февраля Зоя Родина.

По словам директора лицей №6, утром 17 февраля девочка была на уроках. Но после занятий она встретилась с подростками. Именно на этой встрече 7-класснице резко стало плохо. Девочку на скорой помощи сразу увезли в реанимацию ЦГБ Бердска. Именно в реанимационной палате она скончалась.

По оценке педагогов, девочка росла обычным ребенком без вредных привычек.

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От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 18 февраля 2020 13:41
НВР:
Михаил, 18 февраля 2020 13:43
Если это отравление, то явно не пищевое, а химическое. Скорее всего наркотики или еще какая-нибудь дрянь, которую сейчас употребляют подростки.
Анча, 18 февраля 2020 14:10
Как не стыдно писать такую ерунду. Не зная ребенка уже приплели ей((( Девочка -спортсменка, она занималась с моим сыном в одной группе тхэквондо и папа у нее спортсмен, хорошая семья. Иногда лучше молчать, чем нести чушь.
Мы всей группой скорби и не можем поверить в этослезы сами катятся
Аноним, 18 февраля 2020 13:49
Всё это очень странно.
Михаил, 18 февраля 2020 13:54
А почему решили,что отравление?
Аноним, 18 февраля 2020 14:07
В этой школе не так все благополучно.И как могут учителя дать какую-то оценку детям,если от учеников отмахиваются как от назойливых мух.Если бы вовремя проверили учеников на запрещенные вещества,о чем родители подписывали согласие,может этого бы не случилось,а то только делают вид,что так заботятся о детях Госпожа директор,когда будет произведена проверка,зачем вы выдали согласие родителей,для того,чтобы родители подписали и все это сложить в папку и убрать в архив?
Александр, 18 февраля 2020 14:27
Такая вот в Бердске медицина
Светлана, 18 февраля 2020 14:29
Люди,да Вы себя то слышите?Наркотики,проверки.Не стало совсем еще маленького ребенка.Это страшное горе,страшнее ничего нет,чем хоронить своего малыша.Не дай Бог никому из нас пережить этот ужас.Хоть чуть чуть уважайте чувства родителей девочки,оставьте свои идиотские мнения при себе.Искренние соболезнования родным и близким.

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