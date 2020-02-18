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Долг в 240 тысяч евро за Федора Достоевского заплатил олигарх Роман Абрамович в Висбадене

20:17 18.02.2020 Фото: Открытые источники
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Во время посещения игорного дома в Висборне Абрамович сказал: «Снимите эту позорную табличку, Достоевский никому не должен». 

Долг в 240 тысяч евро за Федора Достоевского заплатил олигарх Роман Абрамович в Висбадене
Олигарх Роман Абрамович погасил долг русского поэта Достоевского в игорном доме Висбадена

Как стало известно из Македонских источников МАРКУКУЛЕ , олигарх Роман Абрамович погасил долг известного русского писателя, мыслителя и философа — Федора Михайловича Достоевского.

Из истории нам всем известно, что Достоевский был заядлым игроком и любил играть в казино Висбадена, в котором частенько можно было встретить Вагнера, Михаила Горбачева, Отто Фон Бисмарка. Не удивительно , ведь это красивейшее и крупнейшее казино во всей Германии.

Однажды Федор Достоевский проиграл в казино все до последней копейки, с тех пор, по сей день в игорном доме Висбадена висела табличка, которая гласила о долге Федора Достоевского в 240 тысяч евро.

Теперь  долг погашен олигархом Романом Абрамовичем, который во время посещения игорного дома в Висбадене сказал: «Снимите эту позорную табличку, Достоевский никому не должен».

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От редакции

Как вам поступок олигарха?

Аноним, 18 февраля 2020 18:26
Очень красивое место. Спасибо ему, снял позор с русского писателя , известного на весь мир. Побольше бы таких мужчин , которые делают дело, а не болтают и обещают только.
Sov, 18 февраля 2020 21:43
НВР: красиво!
Аноним, 18 февраля 2020 21:47
А как могла табличка висеть "с тех пор", я думал евры появились попозже, чем Достоевский там проигрался

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