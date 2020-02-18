Во время посещения игорного дома в Висборне Абрамович сказал: «Снимите эту позорную табличку, Достоевский никому не должен».

Олигарх Роман Абрамович погасил долг русского поэта Достоевского в игорном доме Висбадена

Как стало известно из Македонских источников МАРКУКУЛЕ , олигарх Роман Абрамович погасил долг известного русского писателя, мыслителя и философа — Федора Михайловича Достоевского.

Из истории нам всем известно, что Достоевский был заядлым игроком и любил играть в казино Висбадена, в котором частенько можно было встретить Вагнера, Михаила Горбачева, Отто Фон Бисмарка. Не удивительно , ведь это красивейшее и крупнейшее казино во всей Германии.

Однажды Федор Достоевский проиграл в казино все до последней копейки, с тех пор, по сей день в игорном доме Висбадена висела табличка, которая гласила о долге Федора Достоевского в 240 тысяч евро.

Теперь долг погашен олигархом Романом Абрамовичем, который во время посещения игорного дома в Висбадене сказал: «Снимите эту позорную табличку, Достоевский никому не должен».