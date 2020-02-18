Семерых пьяных подростков подобрали на улицах полицейские в Бердске

С детьми и их родителями провели профилактические беседы. Теперь взрослым придется заплатить за своих чад штраф.

Полицейские пресекают нарушения и преступления на улицах города

Поступило 347 сообщений о происшествиях и преступлениях за прошедшую неделю в отдел МВД по Бердску. Из общего количества 10 преступлений, восемь были раскрыты.

В течение недели проводились оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «Лидер», «Мигрант». Выявлены административные нарушения. Составлено четыре административных протокола на родителей по статье 5.35 КоАП РФ. Выявлено семь фактов нарушений несовершеннолетними по статье 20. 20 КоАП РФ. Проводились профилактические беседы, применялись профилактические меры. Составлено восемь протоколов по административным нарушениям, совершенными иностранными гражданами. По фиктивной регистрации иностранных граждан возбуждено уголовное дело, отметил начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Преступления в Бердске



Автор видео Галина Панчева

КоАП РФ Статья 5.35.1. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей

1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.

КоАП РФ Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном месте, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

3.Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации.