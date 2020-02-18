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$50 миллиардов по делу ЮКОСа обязал выплатить Россию суд в Гааге

18:00 18.02.2020 Фото: investorschool.ru
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У России есть возможность подать апелляцию на решение.

$50 миллиардов по делу ЮКОСа обязал выплатить Россию суд в Гааге
Россия подаст апелляцию на решение

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
«Отменили решение окружного суда», — сказал он.
Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, однако это решение отменил Окружной суд Гааги, теперь же это отказное решение тоже оказалось отменено.

У РФ, добавили в суде, сохраняется возможность для подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов.
Источник: РИА Новости

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