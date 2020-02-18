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Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами парламентских фракций

20:45 18.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Лидер депутатского объединения «Единой России» в Госдуме сообщил президенту, что в первую очередь депутаты рассматривали поправки, «направленные на закрепление социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий».

Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами парламентских фракций
Путин и Неверов встретились в Кремле 18 февраля

Президент России Владимир Путин согласился встретиться с лидерами фракций Госдумы и обсудить их предложения по поправкам в Конституцию. Об этом попросил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в ходе беседы 18 февраля, глава государства ответил согласием.

«Договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы», — сообщает сайт Кремля.

Неверов отметил, что Госдума приняла поправки в первом чтении «практически единогласно». В первую очередь депутаты рассматривали поправки, «направленные на закрепление социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий».

По его словам, «практически во всех фракциях готовят свои поправки». Депутаты «Единой России» проводят широкое обсуждение темы, в том числе в регионах.

Законопроект о поправке в Основной закон страны Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении — поддержку ему выразили 432 депутата. Предположительно, рассмотрение во втором чтении состоится 10 марта.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал набраться терпения в вопросе принятия поправок. Он отметил, что конкретные предложения будут сформулированы по мере продвижения работы группы. После этого станет ясна процедура голосования.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер, а на следующий день провел с членами группы первую встречу.

За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.

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