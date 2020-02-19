Магазин «Магия любви»: БДСМ мир новых впечатлений

09:11 19.02.2020 Фото: Интим-салон Магия любви 0

Сияющие наручники от Ситабелла – это яркий и эффектный аксессуар ролевых игр,

который поможет не только ограничить подвижность вашего секс-партнёра,

но и своим переливающимся видом украсит запястья.

Наручники разнообразят ваши отношения



который поможет не только ограничить подвижность вашего секс-партнёра,





поверх которой проходит ремешок выполняющий, как декоративную функцию, так и регулировочно-фиксирующую.

























===============================================================

https://vk.com/market-81589887?section=album_8&w=..

===============================================================





Большой ассортимент товаров для укрепления и сохранения интимного здоровья вы найдете в магазине «Магия Любви» по адресу :

=============================================

г.Бердск ул. Лелюха 13. ежедневно с 10-00 до 20-00

тел.8(383) 41-2-16-09

=============================================







ИП Адамович С.В. ИНН 540226788008 ОГРНИП 305540235400021

Источник: Раздел Интим-салона Магия любви на сайте Весь Бердск

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Пробовали БДСМ? Ответить