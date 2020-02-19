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Магазин «Магия любви»: БДСМ мир новых впечатлений

09:11 19.02.2020 Фото: Интим-салон Магия любви
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Сияющие наручники от Ситабелла – это яркий и эффектный аксессуар ролевых игр,
который поможет не только ограничить подвижность вашего секс-партнёра,
но и своим переливающимся видом украсит запястья.

Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений
Наручники разнообразят ваши отношения

Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений
Сияющие наручники от Ситабелла – это яркий и эффектный аксессуар ролевых игр,
который поможет не только ограничить подвижность вашего секс-партнёра,
но и своим переливающимся видом украсит запястья.

Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений
Наручники изготовлены из натуральной кожи черного цвета и представляет собой основу шириной 5,5 см,
поверх которой проходит ремешок выполняющий, как декоративную функцию, так и регулировочно-фиксирующую.
Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений
Особенность изделию придает голографическая отделка «хамелеон», которая переливаясь голубым, синим, бирюзовым оттенками, отражает окружающие цвета, которые дополняют девайс своими оттенками.
Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений
Для комфортного ношения, край наручников обработан оторочкой, что делает их округлой формы.
Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений
На ремешке располагается металлическая пряжка, при помощи которой можно подогнать изделие по размеру запястья.
Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений
Соединить наручники можно при помощи карабинов, скреплённых при помощи небольшой кожаной перемычки.
Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений
Вся используемая металлическая фурнитура имеет никелевое покрытие.
Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений
Длина наручников с ремешком около 31 см, ширина 4,8 см.
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https://vk.com/market-81589887?section=album_8&w=..
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Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений
У каждой ночи своя МАГИЯ. А какой будет ваша НОЧЬ?
Большой ассортимент товаров для укрепления и сохранения интимного здоровья вы найдете в магазине «Магия Любви» по адресу :
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г.Бердск ул. Лелюха 13. ежедневно с 10-00 до 20-00
тел.8(383) 41-2-16-09
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Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений
Мы работаем с лицами старше 18+ 
Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений

ИП Адамович С.В. ИНН 540226788008 ОГРНИП 305540235400021
Магазин Магия любви: БДСМ мир новых впечатлений

Источник: Раздел Интим-салона Магия любви на сайте Весь Бердск

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