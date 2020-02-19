Магазин «Магия любви»: БДСМ мир новых впечатлений

Сияющие наручники от Ситабелла – это яркий и эффектный аксессуар ролевых игр,
который поможет не только ограничить подвижность вашего секс-партнёра,
Наручники изготовлены из натуральной кожи черного цвета и представляет собой основу шириной 5,5 см,
поверх которой проходит ремешок выполняющий, как декоративную функцию, так и регулировочно-фиксирующую.
Особенность изделию придает голографическая отделка «хамелеон», которая переливаясь голубым, синим, бирюзовым оттенками, отражает окружающие цвета, которые дополняют девайс своими оттенками.
Для комфортного ношения, край наручников обработан оторочкой, что делает их округлой формы.
На ремешке располагается металлическая пряжка, при помощи которой можно подогнать изделие по размеру запястья.
Соединить наручники можно при помощи карабинов, скреплённых при помощи небольшой кожаной перемычки.
Вся используемая металлическая фурнитура имеет никелевое покрытие.
Длина наручников с ремешком около 31 см, ширина 4,8 см.
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Источник: Раздел Интим-салона Магия любви на сайте Весь Бердск