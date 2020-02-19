19.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

Снизить размер выплат по ипотечным кредитам требует правительство России

11:30 19.02.2020 Фото: pixabay.com
1 0

13 февраля на заседании правительства Мишустин раскритиковал действующие в стране ставки ипотеки, отметив, что кредиты под 9% не позволяют многим гражданам решить свои жилищные проблемы.

Снизить размер выплат по ипотечным кредитам требует правительство России
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования

Предложения необходимо представить премьер-министру до 16 марта.
Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием Центрального банка к 16 марта 2020 года представить главе правительства Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания правительства, опубликованных на сайте кабинета министров.
«Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации А. Р. Белоусову, заместителю председателя правительства Российской Федерации М. Ш. Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить председателю правительства Российской Федерации М. В. Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке», — говорится в тексте поручений

Правительство также поручило Минстрою совместно с Минэкономразвития и Росреестром до 16 марта 2020 года представить в кабинет министров предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, реализуемых правительством РФ.

13 февраля на заседании правительства Мишустин раскритиковал действующие в стране ставки ипотеки, отметив, что кредиты под 9% не позволяют многим гражданам решить свои жилищные проблемы. Он напомнил о задаче снизить ставки до размера менее 8% и отметил необходимость подготовки упрощенного порядка рефинансирования ранее выданных кредитов.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой процент хорош для ипотеки?

Аноним, 19 февраля 2020 12:34
Было бы замечательно)

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Съел инструмент на приеме стоматолога ребенок и попал в больницу в Петербурге
13:15 19-02-2020
Съел инструмент на приеме стоматолога ребенок и попал в больницу в Петербурге
Как получить имущественный вычет при оплате приобретаемого жилья со средств материнского капитала?
13:09 19-02-2020
Как получить имущественный вычет при оплате приобретаемого жилья со средств материнского капитала?
БердскТрехдневные выходные с 22 по 24 февраля ждут жителей Бердска
13:00 19-02-2020
Трехдневные выходные с 22 по 24 февраля ждут жителей Бердска
Заела нищета и денег нет: Какими документами можно подтвердить тяжелое материальное положение?
13:00 19-02-2020
Заела нищета и денег нет: Какими документами можно подтвердить тяжелое материальное положение?
Как получить стипендию Правительства РФ?
12:55 19-02-2020
Как получить стипендию Правительства РФ?
Всплеск активности зафиксировали у вулкана Попокатепетль в Мексике
12:45 19-02-2020
Всплеск активности зафиксировали у вулкана Попокатепетль в Мексике
Новая лучевая терапия рака простаты уменьшает побочные эффекты в два раза
12:34 19-02-2020
Новая лучевая терапия рака простаты уменьшает побочные эффекты в два раза
Ввозить незарегистрированные лекарства разрешат с 1 марта 2020 года в Россию. Какие препараты станут доступны
12:31 19-02-2020
Ввозить незарегистрированные лекарства разрешат с 1 марта 2020 года в Россию. Какие препараты станут доступны
Бердск80 человек для нового состава Общественной палаты в ищут Бердске
12:30 19-02-2020
80 человек для нового состава Общественной палаты в ищут Бердске
Кушай сало по утрам! Сало нужно есть даже на диете
12:27 19-02-2020
Кушай сало по утрам! Сало нужно есть даже на диете