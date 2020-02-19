Снизить размер выплат по ипотечным кредитам требует правительство России

13 февраля на заседании правительства Мишустин раскритиковал действующие в стране ставки ипотеки, отметив, что кредиты под 9% не позволяют многим гражданам решить свои жилищные проблемы.

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования

Предложения необходимо представить премьер-министру до 16 марта.

Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием Центрального банка к 16 марта 2020 года представить главе правительства Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания правительства, опубликованных на сайте кабинета министров.

«Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации А. Р. Белоусову, заместителю председателя правительства Российской Федерации М. Ш. Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить председателю правительства Российской Федерации М. В. Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке», — говорится в тексте поручений

Правительство также поручило Минстрою совместно с Минэкономразвития и Росреестром до 16 марта 2020 года представить в кабинет министров предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, реализуемых правительством РФ.

13 февраля на заседании правительства Мишустин раскритиковал действующие в стране ставки ипотеки, отметив, что кредиты под 9% не позволяют многим гражданам решить свои жилищные проблемы. Он напомнил о задаче снизить ставки до размера менее 8% и отметил необходимость подготовки упрощенного порядка рефинансирования ранее выданных кредитов.

Источник: ТАСС