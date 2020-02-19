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«Мне нужна великая Россия»: анонсирован трейлер интервью с Путиным

21:05 19.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Есть ли у Путина двойник? Как не получить срок за репост? Кто знал о грядущей отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? С кем Россия собирается воевать? Президент ответил на 20 острых вопросов от журналиста ТАСС.

Мне нужна великая Россия: анонсирован трейлер интервью с Путиным
Владимир Путин ответил на острые вопросы телеведущего ТАСС

Во вторник, 18 февраля, ТАСС анонсировал специальный проект под названием «20 вопросов Владимиру Путину». Это большое интервью, которое можно будет посмотреть на всех площадках агентства уже с 20 февраля. Интервьюером выступил известный журналист, руководитель спецпроекта ТАСС «Первые лица» Андрей Ванденко. Он задал главе государства два десятка острых и неожиданных вопросов.

Есть ли у Путина двойник? Как не получить срок за репост? Кто знал о грядущей отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? С кем Россия собирается воевать? Ответы прозвучат 20 февраля.

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От редакции

Вопросы действительно острые?

Аноним, 18 февраля 2020 22:06
Сможет ли Россия стать великой при таком нищем народе?
Или дело не в народе, а в величии правителя?
Аноним, 18 февраля 2020 23:59
а ты сам что сделал, чтобы не быть нищим?
Аноним, 19 февраля 2020 01:23
Платил налог
Аноним, 19 февраля 2020 08:28
нищие есть всегда и везде.
в США например бомжей немеряно, а еще людей, которые в трейлерах семьями поколениями живут - и что?
кончайте уже всех мерить по себе (или фантазиям своим)
Аноним, 19 февраля 2020 15:30
Если народ духовно нищий - то да, никогда не сможет страна стать великой. Каждый только о своем кармане. И не только властьимущий. Обычный гражданин тоже.
Поросёнок Пётр, 19 февраля 2020 00:55
Если мерить величие страны по чиновным дворцам, автомобилям, яхтам, наручным часам и брильянтам любовниц, то, наша страна несомненно Великая
Аноним, 19 февраля 2020 09:54
Если мерить величие страны автомобилям, яхтам, наручным часам и брильянтам любовниц именно ЖИТЕЛЕЙ, то Бердск вполе неплохо смотрится тоже :)
Аноним, 19 февраля 2020 10:37
это точно.
вспоминаю бердск в 1999 году и что сейчас - просто небо и земля
Аноним, 19 февраля 2020 12:05
вспоминаю бердск в 1999 году и что сейчас - просто небо и земля..
точно, большие перемены, можно сравнить с Сингапуром и Вьетнамом. Так, если в Бердске с десяток домов 5-9 этажных построили, пусть два десятка, то например в Китае...вы, что хотите Бердск сравнивать с Черепаново или нашим бывшим 4 совхозом.
Аноним, 19 февраля 2020 12:35
Отметить факт что за последние 20 лет Бердск развивается и улучшается - это плохо?
что за люди то???
Аноним, 19 февраля 2020 00:56
Острые вопросы от ТАСС? Уже смешно.
Представляю: "А как там ваша собачка Кони поживает? Нет ли у неё проблем с аппетитом?"
Остро. Свежо. Неожиданно.
Аноним, 19 февраля 2020 08:14
Я на заводе сорок лет отработал. Инженером. Год назад с пенсионной подачкой кинули ещё три года мне до неё. А ты что троль сделал? Пальцы в компьютере стирал за лайки?
гость, 19 февраля 2020 08:19
Ну если Россия совсем исчезнет с карты Мира после правления этого (цензура) , то я совсем не удивлюсь.
Аноним, 19 февраля 2020 08:58
великая страна и нищий народ, вещи не совместимые. А что я сделал? Сделал не много, честно отслужил 25 лет, после отставки еще отработал на гражданке почти 15 лет, ветеран гос. службы. Жена фармацевт, высшей категории, вся трудовая в благодарностях, стаж почти 35, еще бы работала, да внуки...садики не давали. Что сделала жена -каждый день ходила на работу, готовила лекарства для стационара, работала с ядами, пенсия 10 тыс с копейками. В этом году проиндексировали на 600 рублей, мне проиндексируют только с 1 октября, примерно на столько же. Прикинь, за 25 лет службы 36 поощрений, начиная с министерских. А так вроде бы больше ничего.А почему нищие? так платило государство. Если Вы считаете, что вот только сейчас люди пашут, а раньше баклуши били, вы бессовестный человек.
Аноним, 19 февраля 2020 09:51
Политрабочий, вы -военный пенсионер,имели возможность работать и заработать ещё одну пенсию. В чём проблема? Или так, побрюзжать профессионально "не много"?
Аноним, 19 февраля 2020 11:05
Так сколько пенсия то у вас? Пенсию жены озвучил а о себе скромно промолчал.
Аноним, 19 февраля 2020 12:06
моя пенсия 23 тысячи
Аноним, 19 февраля 2020 12:20
Так сколько пенсия то у вас? Пенсию жены озвучил а о себе скромно промолчал.

хочешь расклад, приблизительный, так ежемесячно: квартплата- 5 тыс.,телефоны, Инет- еще пару тыс., в феврале подошел срок техосмотр и страховка-еще 5 тыс, летом дача-5 тысяч, в этом году еще целевые на замену столбов-2 тыс+1 тысяча, лекарства,каждый месяц в среднем пусть на 2 тыс.,дни рождения детей и внуков, на 11 примерно по 2-3 тыс., бензин на 2 тысячи, заменил на машине масло и фильтр- еще 5 тысяч, питание по остаточному принципу, не дай ...пломба 3 тысячи, для дачи всякие семена. удобрения. ну на пару тысяч,, текущие стиральные порошки, всякие фери, зубные пасты, носки...время идет, ну еще 4 тысячи, сломался смеситель на кухне, купил не новый а картридж за 1 тысячу. Это примерный круговорот в нашей финансовой жизни, думаю не только пенсионеров. Конечно, если молодой живет один, пофигист по жизни. Конечно даже 20-30ки хватит на жизнь амебы и пиво
Аноним, 19 февраля 2020 12:54
"Конечно даже 20-30ки хватит на жизнь амебы и пиво"...ну, так то вы по затратам отличаетесь от амёбы: обслуживание авто, дачки, гаджеты. Могли бы, в соответствии со статусом, добавить и коньячок на 5 звёзд.
"питание по остаточному принципу"...4-разовое -это святое:)
Аноним, 19 февраля 2020 13:45
Аноним, 19 февраля 2020 12:20
В итоге 10ка обязательных платежей плюс сезонные траты, ну для пенсионера пойдет.
Аноним, 19 февраля 2020 14:27
Аноним, у вас на двоих 33 т. руб. Пенсионеры. Подарки детям и внукам по 2-3 т. на каждого - это ваша блажь, а не обходимость. Дачу и машину, если она вам как бремя - продайте.
В общем, вы свои проблемы сами себе придумали и возводите.
Аноним, 19 февраля 2020 14:29
Дети и внуки тоже небось дачей и дарами с неё пользуются? Так пусть на себя и возьмут расходы. Или только подарки ждут?
Аноним, 19 февраля 2020 15:06
Аноним, т.е на все необходимое вам денег все-таки хватает. И даже машину с дачей содержать можете. Чего тогда плачите?
Аноним, 19 февраля 2020 15:39
Любая пенсия меньше заработной платы (денежного довольствия). Соответственно надо соизмерять траты. Хотя, наверное, старшему офицеру это сложно сделать.
Аноним, 19 февраля 2020 10:36
я вот тоже бывший, общий стаж 43 года, ветеран труда федерального значения, теперь уже не работаю. Доволен тем, как жил и как живу теперь, т.к. воспитал прекрасных детей, которые получили образование и теперь живут не считая копейки. Да и сам копейки не считаю (и никогда не считал!) потому как работал не просиживая штанов. Живу на пенсию и проценты от вкладов в предприятия. Этого с лихвой хватает на жизнь.
Аноним, 19 февраля 2020 11:12
Бывший, кто?
Аноним, 19 февраля 2020 11:15
если бывший, то где служили, звание и стаж. Это не подкол, а просто для информации на какие деньги вы живете припеваючи. И еще , что такое " на проценты от вкладов в предприятия", что-то на службе про такое не слышал, какие вклады от погон? Или Вы считаете, что служить не надо было, а всем ездить на Севера, газопроводы строить. Так и при погонах не в каптерке штаны просиживали.
Аноним, 19 февраля 2020 15:59
бывший рабочий - квалифицированный рабочий человек. В советское время получал хорошие деньги, не пропивал, а вкладывал в недвижимость. В 90-е скупал акции Газпрома. Теперь имею дивиденды в среднем 400 тыс. в год + пенсия.
Аноним, 19 февраля 2020 16:42
"В советское время получал хорошие деньги, не пропивал, а вкладывал в недвижимость"...давай, тролль, расскажи подробнее о советской государственной недвижимости и тонкостях вложения в неё.
Аноним, 19 февраля 2020 17:19
Тонкости? Можно я отвечу. Три варианта на вскидку.
Давали землю под дачу, гаражи - вкладывайся, стройся.
Копи, покупай машину, мебель, украшения и прочую недвижимость.
Строй квартиру в кооперативе.
Аноним, 19 февраля 2020 18:29
бывший рабочий - квалифицированный рабочий человек. В советское время получал хорошие деньги

Вы скажите, где работали? Где в советское время платили так, что акции газпрома покупал. По стилю написания, похоже вам лет 20-30, сидишь троллишь, херню несешь. Видно, что про советское время только по ТВ видел. Или в 90-е с ваучерами бегал, скупал.
Аноним, 19 февраля 2020 18:48
завидуйте без злобы товарищи! Работал в Сургуте на строительстве дорог. Зарплата составляла от 800р и выше с премиальными. Да, вложился в кооперативы, самому и родственникам. Купил дачу, гаражи, машины. В 90-е продал часть имущества и вложился в акции. Что особенного?
Аноним, 19 февраля 2020 19:24
Работал в Сургуте на строительстве дорог. Зарплата составляла от 800р и выше с премиальными...еще раз с этого места, в каком это году зар.плата в Сургуте под миллион была, может в ельцинское когда на миллион булку хлеба можно было купить. Бердский стройтрест строил Нефтеюганск с самого начала, в С ургуте наши работали. Где по миллиону платили? Что несешь. Если вложился в кооперативы, то еще один обман. Кооперативные квартиры- это про СССР и немного Горби и в то время таких денег и в помине нигде не было.
"!В 90-е продал часть имущества и вложился в акции"- еще одно вранье. Это в каком 90-м?. Я в то время получал эти пустые миллионы. Где акции то брал, только ответь сразу. Ты не тролль, ты троллище пустоголовое. И в каком году миллионы платили. Не шныряй по Инету, сразу.
Аноним, 19 февраля 2020 19:45
все, парень из "Сургута" пропал. Вспомнить не может откуда акции Газпрома, наверное у Миллера покупал
Ольга, 19 февраля 2020 19:54
Аноним, под какой миллион? 880 р - это под тысячу. Что вполне правдоподобно. В Бердске спецы 450 р получали.
Ольга, 19 февраля 2020 21:00
Аноним, а вы что, сами запамятовали, откуда и как появлялись всякие акции у населения. Газпрома в том числе. Бумажки ещё с чудным названием всем раздавали) Это я вам как подсказку даю.
Аноним, 19 февраля 2020 22:06
ольга, спасибо за подсказку, но она реально не нужна. У меня дома "акции лежат "Гермеса", их в то время на ваучеры меняли. Я не стал выбрасывать, а оставил, как память о Перестройке, как память про развал СССР, как память об алкоголике Ельцине и его команды воров. С ними сейчас даже в туалет нельзя сходить, бумага плотная.
Аноним, 19 февраля 2020 22:07
Оля акции Газпрома не раздавали.
Ольга, 19 февраля 2020 22:29
Раздавали ваучеры. Ваучеры скупали граждане, у которых были деньги (и предприимчивый склад ума!). А потом их меняли на акции. На акции Газпрома тоже.
Аноним, 19 февраля 2020 14:21
Ужас и позор! И мы это еще смотрим?
Позорная эпоха:"затяните пояса", "мухи отдельно,котлеты отдельно","мочить всех в сортире","денег нет но вы держитесь","мы в рай а всех в ад"ит.д.
Мне одной видится продолжение цитаты:"мне нужна великая Россия-без..."
Аноним, 19 февраля 2020 14:27
"Мне,мне и побольше,побольше!"
Господи, когда же вы уже "наедитесь"?
Аноним, 19 февраля 2020 22:40
880 рублей, это в те годы можно было купить стенку. Знаю, так как у меня муж ездил на вахту на Север, в тот же Нефтеюганск. Но это надо поделить на два месяца, так как они месяц дома были. Пошёл по льготе на пенсию в 58 лет, и сколько вы думаете ему насчитали три года тому назад? 10.300. Сейчас стала 13 тысяч.

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Аноним, 19 февраля 2020 23:22
Вахты стали позже, в 90-х, а в 80-х я там жил с семьёй. За сезон можно было купить жигуль. К 90-у году, когда стали обесцениваться накопления, я уже имел 2 кооп.квартиры и 3 гаража! Разумеется часть на родственников

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