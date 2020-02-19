«Мне нужна великая Россия»: анонсирован трейлер интервью с Путиным

Во вторник, 18 февраля, ТАСС анонсировал специальный проект под названием «20 вопросов Владимиру Путину». Это большое интервью, которое можно будет посмотреть на всех площадках агентства уже с 20 февраля. Интервьюером выступил известный журналист, руководитель спецпроекта ТАСС «Первые лица» Андрей Ванденко. Он задал главе государства два десятка острых и неожиданных вопросов.
Есть ли у Путина двойник? Как не получить срок за репост? Кто знал о грядущей отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? С кем Россия собирается воевать? Ответы прозвучат 20 февраля.
Или дело не в народе, а в величии правителя?
в США например бомжей немеряно, а еще людей, которые в трейлерах семьями поколениями живут - и что?
кончайте уже всех мерить по себе (или фантазиям своим)
вспоминаю бердск в 1999 году и что сейчас - просто небо и земля
точно, большие перемены, можно сравнить с Сингапуром и Вьетнамом. Так, если в Бердске с десяток домов 5-9 этажных построили, пусть два десятка, то например в Китае...вы, что хотите Бердск сравнивать с Черепаново или нашим бывшим 4 совхозом.
что за люди то???
Представляю: "А как там ваша собачка Кони поживает? Нет ли у неё проблем с аппетитом?"
Остро. Свежо. Неожиданно.
хочешь расклад, приблизительный, так ежемесячно: квартплата- 5 тыс.,телефоны, Инет- еще пару тыс., в феврале подошел срок техосмотр и страховка-еще 5 тыс, летом дача-5 тысяч, в этом году еще целевые на замену столбов-2 тыс+1 тысяча, лекарства,каждый месяц в среднем пусть на 2 тыс.,дни рождения детей и внуков, на 11 примерно по 2-3 тыс., бензин на 2 тысячи, заменил на машине масло и фильтр- еще 5 тысяч, питание по остаточному принципу, не дай ...пломба 3 тысячи, для дачи всякие семена. удобрения. ну на пару тысяч,, текущие стиральные порошки, всякие фери, зубные пасты, носки...время идет, ну еще 4 тысячи, сломался смеситель на кухне, купил не новый а картридж за 1 тысячу. Это примерный круговорот в нашей финансовой жизни, думаю не только пенсионеров. Конечно, если молодой живет один, пофигист по жизни. Конечно даже 20-30ки хватит на жизнь амебы и пиво
"питание по остаточному принципу"...4-разовое -это святое:)
В итоге 10ка обязательных платежей плюс сезонные траты, ну для пенсионера пойдет.
В общем, вы свои проблемы сами себе придумали и возводите.
Давали землю под дачу, гаражи - вкладывайся, стройся.
Копи, покупай машину, мебель, украшения и прочую недвижимость.
Строй квартиру в кооперативе.
Вы скажите, где работали? Где в советское время платили так, что акции газпрома покупал. По стилю написания, похоже вам лет 20-30, сидишь троллишь, херню несешь. Видно, что про советское время только по ТВ видел. Или в 90-е с ваучерами бегал, скупал.
"!В 90-е продал часть имущества и вложился в акции"- еще одно вранье. Это в каком 90-м?. Я в то время получал эти пустые миллионы. Где акции то брал, только ответь сразу. Ты не тролль, ты троллище пустоголовое. И в каком году миллионы платили. Не шныряй по Инету, сразу.
Позорная эпоха:"затяните пояса", "мухи отдельно,котлеты отдельно","мочить всех в сортире","денег нет но вы держитесь","мы в рай а всех в ад"ит.д.
Мне одной видится продолжение цитаты:"мне нужна великая Россия-без..."
Господи, когда же вы уже "наедитесь"?
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