19.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

Размера XXL: Почему ты получаешься толстой на фото. Советы, как избежать эффекта беременной бегемотихи

12:17 19.02.2020 Фото: pixabay.com
0

Запомните: между вашим корпусом и руками всегда должно быть пространство. Не надо прилеплять их к себе как самую дорогую часть тела. От этого вся фигура выглядит объемно, про руки я вообще молчу.

Размера XXL: Почему ты получаешься толстой на фото. Советы, как избежать эффекта беременной бегемотихи
Мы часто так сильно перекручиваем свое бедное тело, становясь боком к камере, что внезапно теряем из вида руку

У каждой представительницы прекрасного пола обязательно есть фото с подругой, где она, обладательница размера XS и параметров 90-60-90, выглядит как беременная бегемотиха. А подружка со своим «спасательным кругом» на талии — ну просто Синди Кроуфорд. Почему так происходит, объясняет бывшая модель и профессиональный тренер по позированию Евгения Кулешова.

1. Умей крутиться
Если вы просмотрите все свои неудачные фото, то, скорее всего, увидите на них одни и те же ошибки. А на ошибках, как вы знаете, надо учиться, поэтому прямо сейчас запоминайте несколько элементарных правил позирования. Первое — не стойте на фотосессии по стойке смирно, вы же не на паспорт пришли фотографироваться. Дело в том, что камере свойственно расширять объекты, поэтому, когда вы занимаете такую позицию, бедра превращаются… превращаются бедра… нет, не в элегантный изгиб, а в огромный таз! Вывод: вставайте перед камерой в 3/4, тогда ненужный объем уйдет.

2. Ноги вверх
Еще один действенный способ не только получить на фото бедра как у победительниц соревнований по фитнес-бикини, но и визуально удлинить ноги, — приподнять стопу на носок. Этим универсальным советом пользуются и женщины-дюймовочки, и модели. Конечно, кто-то может сказать: «Тоже мне, Америку открыла, какая банальность!» Но я постоянно вижу на фото грузные фигуры, «вросшие» двумя ногами в пол, так что далеко не все в курсе этой «банальности».
3. Вот это ж…
Как еще можно (но, естественно, не нужно!) усилить эффект «больших бедер и огромного живота»? Просто обопритесь на ближнюю к камере ногу. Попробуйте изобразить это перед зеркалом, сделайте выводы и больше никогда никому не показывайте. А старые фото, где вы стоите именно таким образом, отправьте в мусорное ведро.
4. Объемная вы наша
Запомните: между вашим корпусом и руками всегда должно быть пространство. Не надо прилеплять их к себе как самую дорогую часть тела. От этого вся фигура выглядит объемно, про руки я вообще молчу.
5. Вот живот!
Давайте проделаем еще один небольшой эксперимент перед зеркалом: встаньте боком и попробуйте немного прогнуть поясницу (именно так делают многие женщины, пытаясь запечатлеть на фото свои неотразимые ягодицы). Что вы видите? Правильно: вывалившийся живот. Так что еще раз напомню вам: вставайте в 3/4 к камере и всегда втягивайте живот (но без фанатизма, пожалуйста, и не забывайте дышать)!
6. Не надо так низко
Многие инстазвезды в один голос советуют ставить камеру ниже, чтобы визуально удлинить ноги. Но! Таким образом вы рискуете сделать свои бедра неприлично большими. Мой вам совет: не надо слишком сильно опускать фотоаппарат. Достаточно просто поставить его на уровень колен.
7. Сбежавшая рука
Мы часто так сильно перекручиваем свое бедное тело, становясь боком к камере, что внезапно теряем из вида руку! На снимках ее просто нет! Это выглядит странно и нелепо. Следите за тем, чтобы дальняя рука не «убегала» от вас, и поворачивайтесь плечами больше на камеру.

Источник: АиФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы себе нравитесь на фото?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как получить имущественный вычет при оплате приобретаемого жилья со средств материнского капитала?
13:09 19-02-2020
Как получить имущественный вычет при оплате приобретаемого жилья со средств материнского капитала?
БердскТрехдневные выходные с 22 по 24 февраля ждут жителей Бердска
13:00 19-02-2020
Трехдневные выходные с 22 по 24 февраля ждут жителей Бердска
Заела нищета и денег нет: Какими документами можно подтвердить тяжелое материальное положение?
13:00 19-02-2020
Заела нищета и денег нет: Какими документами можно подтвердить тяжелое материальное положение?
Как получить стипендию Правительства РФ?
12:55 19-02-2020
Как получить стипендию Правительства РФ?
Всплеск активности зафиксировали у вулкана Попокатепетль в Мексике
12:45 19-02-2020
Всплеск активности зафиксировали у вулкана Попокатепетль в Мексике
Новая лучевая терапия рака простаты уменьшает побочные эффекты в два раза
12:34 19-02-2020
Новая лучевая терапия рака простаты уменьшает побочные эффекты в два раза
Ввозить незарегистрированные лекарства разрешат с 1 марта 2020 года в Россию. Какие препараты станут доступны
12:31 19-02-2020
Ввозить незарегистрированные лекарства разрешат с 1 марта 2020 года в Россию. Какие препараты станут доступны
Бердск80 человек для нового состава Общественной палаты в ищут Бердске
12:30 19-02-2020
80 человек для нового состава Общественной палаты в ищут Бердске
Кушай сало по утрам! Сало нужно есть даже на диете
12:27 19-02-2020
Кушай сало по утрам! Сало нужно есть даже на диете
Аспирин: как правильно принимать для снижения риска инсульта и инфаркта?
12:23 19-02-2020
Аспирин: как правильно принимать для снижения риска инсульта и инфаркта?