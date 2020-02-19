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Недвижимость / Общество

Единороссы выступают за снижение ипотечных ставок для Новосибирцев

15:19 19.02.2020 Фото: pixabay.com
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Член строительного комитета Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко считает, что снижение ставок по ипотечным кредитам – важный фактор повышения качества жизни в регионе.

Единороссы выступают за снижение ипотечных ставок для Новосибирцев
Снижение ставок по ипотеке может стать важным фактором улучшения жизни Новосибирцев

Член строительного комитета Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко считает, что снижение ставок по ипотечным кредитам – важный фактор повышения качества жизни в регионе.

18 февраля в Новосибирске стартовала «Сибирская строительная неделя» – крупнейшая за Уралом международная выставка стройматериалов и архитектурных проектов. На экспозициях побывали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, депутаты регионального парламента и Совета депутатов Новосибирска. В комментарии по поводу открытия мероприятия руководитель строительной компании «Энергомонтаж», депутат Иван Сидоренко уделил внимание инициативе секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о снижении процентной ставки по ипотеке до 5-6%.

«Континент Сибирь» писал, что 12 февраля на совещании президиума генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия будет добиваться снижения ипотечных ставок. 13 февраля правительство РФ поручило профильным федеральным ведомствам проработать предложение. Проект поддержал губернатор Новосибирской области, руководитель регионального отделения «Единой России» Андрей Травников

По словам Ивана Сидоренко, снижение ставок по ипотеке может стать важным фактором улучшения жизни новосибирцев в рамках реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. «Инициатива по снижению процента по ипотеке невероятно важна для жителей области, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Руководитель страны поручил направить значительные средства на решение демографической проблемы и поддержку семей с детьми. Многие новосибирцы рассчитывают на новые возможности, обозначенные президентом в послании, ведь каждой семье нужна забота и защита государства. Инициатива даст мощный позитивный эффект как для жителей региона, так и для строительного бизнеса, который нуждается в поддержке покупательной способности населения», – уверен Иван Сидоренко.

Депутат-единоросс обращает внимание, что реализация инициативы способствует спросу на квадратные метры, а это в свою очередь ведет и к росту предложения на рынке строящихся жилых домов в регионе: «Развитие строительной отрасли помимо важнейшего социального значения – роста доступности жилья – приведет к созданию новых рабочих мест для земляков, росту налоговых отчислений в бюджет региона. А доходы бюджета – это дополнительные возможности для увеличения социальной поддержки жителей области. Поэтому я как строитель, как депутат и просто как патриот Новосибирской области однозначно поддерживаю инициативу «Единой России» о снижении ипотечных ставок для жителей», – подчеркнул Иван Сидоренко.

Источник: ksonline.ru

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