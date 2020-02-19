Взяла в аренду лед за 2,4 млн рублей у бизнесмена Виктора Голубева спортшкола «Бердск»

Муниципальная спортшкола будет арендовать 598 часов ледового катка у бердского бизнесмена. Он стал единственным участником проводимого конкурса с частным крытым катком в спорткомплексе «Зима-Лето».

Каждый год хоккеисты Бердска арендуют лед у Голубева

Муниципальная спортшкола «Бердск» будет арендовать 598 часов ледового катка у бердского бизнесмена Виктора Голубева. Он стал единственным участником проводимого конкурса с частным крытым катком в спорткомплексе «Зима-Лето». Муниципальный Ледовый дворец спорта «Бердск» в конкурсе не участвовал. Вчера, 18 февраля, чиновники подвели итоги. Первоначально была объявлена цена контракта в 2,4 млн рублей. Сколько власть заплатит Голубеву, неизвестно. На сайте госзакупок пока нет информации, какую сумму на конкурсе предложил предприниматель.

Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 декабря 2020 года. Школе требуется ледовый каток с искусственным ледовым покрытием размером не менее 26 на 51 метр.

Ледовая арена должна быть обеспечен профессиональным хоккейным электронным табло и не менее чем двумя заливочно-шлифовочными машинами для подготовки искусственного льда. Разметка игровых зон обязательна. Борта катка должны соответствовать всем требованиям и правилам хоккея, а также безопасности. Освещение хоккейной площадки — соответствовать всем нормам и требованиям.

При катке должны быть теплые раздевалки с душевыми и туалетами, камерами хранения и необходимой мебелью, общей площадью не менее 100 кв. метров. На территории катка одновременно могут находиться не менее 200 человек. Должны быть и трибуны, на которых смогут разместиться не менее 100 человек.

Ледовая арена должна предоставляться с понедельника по пятницу с 13.15 до 16.30, а в воскресенье — с 10.00 до 14.15.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подобный аукцион разыгрывается каждый год в Бердске. И каждый год его победителем становится бизнесмен Виктор Голубев.