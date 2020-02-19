19.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Взяла в аренду лед за 2,4 млн рублей у бизнесмена Виктора Голубева спортшкола «Бердск»

12:00 19.02.2020, Марина Волкова Фото: ОФКиС
0

Муниципальная спортшкола будет арендовать 598 часов ледового катка у бердского бизнесмена. Он стал единственным участником проводимого конкурса с частным крытым катком в спорткомплексе «Зима-Лето».

Взяла в аренду лед за 2,4 млн рублей у бизнесмена Виктора Голубева спортшкола Бердск
Каждый год хоккеисты Бердска арендуют лед у Голубева

Муниципальная спортшкола «Бердск» будет арендовать 598 часов ледового катка у бердского бизнесмена Виктора Голубева. Он стал единственным участником проводимого конкурса с частным крытым катком в спорткомплексе «Зима-Лето». Муниципальный Ледовый дворец спорта «Бердск» в конкурсе не участвовал. Вчера, 18 февраля, чиновники подвели итоги. Первоначально была объявлена цена контракта в 2,4 млн рублей. Сколько власть заплатит Голубеву, неизвестно. На сайте госзакупок пока нет информации, какую сумму на конкурсе предложил предприниматель.

Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 декабря 2020 года. Школе требуется ледовый каток с искусственным ледовым покрытием размером не менее 26 на 51 метр.
Ледовая арена должна быть обеспечен профессиональным хоккейным электронным табло и не менее чем двумя заливочно-шлифовочными машинами для подготовки искусственного льда. Разметка игровых зон обязательна. Борта катка должны соответствовать всем требованиям и правилам хоккея, а также безопасности. Освещение хоккейной площадки — соответствовать всем нормам и требованиям.

При катке должны быть теплые раздевалки с душевыми и туалетами, камерами хранения и необходимой мебелью, общей площадью не менее 100 кв. метров. На территории катка одновременно могут находиться не менее 200 человек. Должны быть и трибуны, на которых смогут разместиться не менее 100 человек.

Ледовая арена должна предоставляться с понедельника по пятницу с 13.15 до 16.30, а в воскресенье — с 10.00 до 14.15.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подобный аукцион разыгрывается каждый год в Бердске. И каждый год его победителем становится бизнесмен Виктор Голубев.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Занимаетесь спортом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Съел инструмент на приеме стоматолога ребенок и попал в больницу в Петербурге
13:15 19-02-2020
Съел инструмент на приеме стоматолога ребенок и попал в больницу в Петербурге
Как получить имущественный вычет при оплате приобретаемого жилья со средств материнского капитала?
13:09 19-02-2020
Как получить имущественный вычет при оплате приобретаемого жилья со средств материнского капитала?
БердскТрехдневные выходные с 22 по 24 февраля ждут жителей Бердска
13:00 19-02-2020
Трехдневные выходные с 22 по 24 февраля ждут жителей Бердска
Заела нищета и денег нет: Какими документами можно подтвердить тяжелое материальное положение?
13:00 19-02-2020
Заела нищета и денег нет: Какими документами можно подтвердить тяжелое материальное положение?
Как получить стипендию Правительства РФ?
12:55 19-02-2020
Как получить стипендию Правительства РФ?
Всплеск активности зафиксировали у вулкана Попокатепетль в Мексике
12:45 19-02-2020
Всплеск активности зафиксировали у вулкана Попокатепетль в Мексике
Новая лучевая терапия рака простаты уменьшает побочные эффекты в два раза
12:34 19-02-2020
Новая лучевая терапия рака простаты уменьшает побочные эффекты в два раза
Ввозить незарегистрированные лекарства разрешат с 1 марта 2020 года в Россию. Какие препараты станут доступны
12:31 19-02-2020
Ввозить незарегистрированные лекарства разрешат с 1 марта 2020 года в Россию. Какие препараты станут доступны
Бердск80 человек для нового состава Общественной палаты в ищут Бердске
12:30 19-02-2020
80 человек для нового состава Общественной палаты в ищут Бердске
Кушай сало по утрам! Сало нужно есть даже на диете
12:27 19-02-2020
Кушай сало по утрам! Сало нужно есть даже на диете