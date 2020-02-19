Санкции в отношении «дочки» Роснефти ввели в США из-за Венесуэлы

Роснефть впервые попала под санкции США

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Об этом заявила во вторник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

«Сегодня Министерство финансов США ввело санкции в отношении принадлежащей России брокерской компании Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро за то, что она выступала посредником при продаже по всему миру нефти из Венесуэлы от лица нелегитимного режима [Николаса] Мадуро», — сказала она.

«Хотя государственная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) находится под санкциями США, Rosneft Trading, S.A оказывала поддержку нефтяному сектору Венесуэлы и активно пыталась обойти санкции США», — утверждала представитель администрации.

В частности, по ее словам, в прошлом месяце компания способствовала поставке 2 млн баррелей нефти из Венесуэлы в страны Западной Африки, а осенью 2019 года PDVSA планировала перевозку 55 млн баррелей нефти с участием Rosneft Trading.

«Касимиро < ...> играл ключевую роль в поддержке нефтяного сектора Венесуэлы, он организовывал встречи с представителями PDVSA и режима Мадуро для укрепления партнерства между Rosneft Trading и PDVSA», — заявила ведущая брифинга.

Детали решения

Вашингтон предоставит странам и компаниям генеральную лицензию сроком на 90 дней для завершения сделок с Rosneft Trading. При этом власти США уверены, что глобальные нефтяные рынки будут стабильными.

«Мы уверены, что энергетические рынки останутся стабильными, на глобальном нефтяном рынке существует достаточное предложение», — сообщили в администрации.

По словам представителя американской администрации, Соединенные Штаты заранее известили Россию о намерении ввести санкции в отношении Rosneft Trading, S.A.

«Я бы только добавил, что госсекретарь [США Майкл] Помпео встречался с российским министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым в субботу (15 февраля — прим. ТАСС) в Мюнхене, и они это обсуждали. И посол [США] в Москве [Джон] Салливан вчера (в понедельник — прим. ТАСС) встречался с министром финансов [России Антоном] Силуановым, чтобы обсудить это», — сказал ведущий брифинга.

В «Роснефти» пока не комментируют ситуацию. Введенные санкции в отношении Rosneft Trading, S.A не распространяются на головную компанию.

Между тем акции «Роснефти» подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 5% — до 441,7 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. Однако затем они скорректировали снижение до 451,8 рубля за бумагу (-2,8%).

Источник: ТАСС