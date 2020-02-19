Ввозить незарегистрированные лекарства разрешат с 1 марта 2020 года в Россию. Какие препараты станут доступны

правительство выделит дополнительные деньги на закупку иностранных препаратов для тяжелобольных детей

С 1 марта появится возможность получать незарегистрированные в России лекарства. Это должно значительно повысить доступность определённых импортных препаратов для тех людей, которым они действительно необходимы. Лайф разбирался, какие лекарства можно будет получить и как это отразится на жизни пациентов.

Летом прошлого года разразился скандал. На почте задержали сразу двух матерей, которые пришли получать противосудорожный препарат «Фризиум». Он не зарегистрирован в России и содержит психотропное вещество, но жизненно необходим их детям. Женщины были далеко не единственными, кто любыми путями пытался получить запретное лекарство из-за рубежа. Даже если приходилось нарушать закон, ведь им грозило обвинение в контрабанде психотропных веществ. Женщинам удалось избежать уголовной ответственности, так как дело получило серьёзный общественный резонанс. Был решён вопрос с легализацией «Фризиума», но с рядом других жизненно важных лекарств вопрос так и оставался открытым. Стало очевидно, что решать проблему надо на государственном уровне. Уже весной ситуация должна измениться.

В конце прошлого года был принят Федеральный закон N 475-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» .

— Из него следует, что в период с 1 марта 2020 года по 1 января 2024 года в Россию допускают ввоз определённой партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, — пояснил ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов. — Правительство будет определять порядок ввоза этих лекарств, а Министерство здравоохранения будет утверждать перечень заболеваний и состояний, для лечения которых они будут использоваться. Если ранее на уровне закона такое положение не было зафиксировано, то сейчас это прямо действующая норма.

Таким образом, государство гарантирует пациентам возможность, используя законные механизмы, получать лекарственные препараты, ещё не зарегистрированные на территории России, говорит юрист.

— Если пациенту не подходит зарегистрированный в России препарат, или он неэффективен, и нужны лекарства, которых нет в нашей стране, то с 1 марта появится возможность их получить, — пояснил президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин. — Для этого нужно будет пройти через специальную процедуру. Пациенту необходимо получить решение врачебной комиссии о том, что имеющиеся препараты ему не подходят и для лечения необходим незарегистрированный препарат.

Затем региональные власти сделают заявку, отправят её в Минпромторг и Минздрав для включения в план распределения лекарств. По словам Романа Алехина, если эта процедура не будет тормозиться на местах, то, скорее всего, пациенты получат нужные препараты без всяких проблем. И, что важно, это получится сделать без лишней нервотрёпки и страхов за свою свободу.

Впрочем, на этом тема доступности лекарств не закрывается. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил не только снять ограничения на закупки иностранных препаратов. Он поручил Росздравнадзору до 14 апреля сравнить соответствие российских лекарств для лечения онкологии с оригинальными. К тому же правительство выделит дополнительные деньги на закупку иностранных препаратов для тяжелобольных детей.

Источник: life.ru