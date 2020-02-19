Колдобины и накаты на дорогах в микрорайоне Космическом ликвидирует ЦМУ Бердска

Сотрудник администрации отработала жалобу бердчанки и убедилась, что дороги представляют опасность. Мэр приказал исправить ситуацию в ближайшее время.

УК и ЦМУ усиленно очищают город от снега

Очистит от снега и наледи внутриквартальную дорогу в микрорайоне Космическом техника Центра муниципальных услуг в Бердске.

Дежурившая по городу в минувшее воскресенье специалист бердской горадминистрации проверила территорию микрорайона Космического на предмет очистки от снега. Тротуары были очищены и посыпаны песком, но состояние дорожной части было опасным для проезда. На дорогах — колейность и ледяные накаты, отметила на совещании чиновников 17 февраля дежурная. Информацию необходимо взять на контроль отделу энергетики и ЖКХ. Данная территория находится поду управлением УК «Лига».

Мэр Бердска Евгений Шестернин попросил прояснить ситуацию начальника УЖКХ Максима Совбанова. Тот ответил, что обращения от жителей микрорайона Космического поступали. Планируют провести уборку внутриквартальных дорог на текущей неделе.

Евгений Шестернин поручил ускорить процесс.

Напомним, на неочищенные ото льда въезды в микрорайон Космический пожаловалась жительница на прошлой неделе.

— Прошу вашего содействия в решении вопроса по состоянию внутриквартальных дорог микрорайона Космический. Оба въезда в микрорайон в ужасном состоянии, не очищены, в колдобинах и льду. Машины с трудом проезжают и разъезжаются. Трактор был только в начале января, после этого ни раз были снегопады. Дворники чистят только пешеходные дорожки, — написала Елена Буторина.

Данную ситуацию взял на контроль Максим Совбанов.