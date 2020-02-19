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Как получить стипендию Правительства РФ?

12:55 19.02.2020 Фото: pixabay
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Аспиранты могут рассчитывать на 3600 рублей, студенты вузов на 1440 рублей, деятель культуры на 20000 рублей.

Как получить стипендию Правительства РФ?
Стипендии Правительства РФ выплачиваются ежемесячно

Получить стипендию Правительства РФ можно, в частности, за успехи в учебе или за научные достижения, в том числе по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.

Основания для назначения стипендий Правительства РФ
Обучающимся могут выплачиваться стипендии Правительства РФ (п. 4 ч. 2 ст. 36 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).

На назначение и выплату стипендии Правительства РФ могут претендовать, в частности, следующие лица:
1.Аспиранты и студенты, обучающиеся очно в государственных образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, проявившие выдающиеся способности в учебной и научной деятельности (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 N 309).
2.Студенты (курсанты, слушатели) и аспиранты (адъюнкты), обучающиеся очно по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (п. 1 Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 N 1192).
3.Студенты, обучающиеся очно в профессиональных образовательных организациях и вузах по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.12.2011 N 1114; п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.07.2011 N 625).
4.Молодые (до 35 лет) творческие деятели в области культуры и искусства — граждане РФ, непосредственно задействованные в творческом процессе (п. 1 Постановления Правительства РФ от 29.10.2014 N 1111; п. 2 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ N 1111).
Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора в соответствии с установленными критериями и квотами. Так, для назначения стипендии, как правило, необходимо одновременное соблюдение следующих условий (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ N 309; п. 5 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ N 1192; п. 8 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ N 1114):
1)получение не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии, и отсутствие академической задолженности;
2)достижения в учебе и (или) в научной деятельности, подтвержденные, в частности, дипломом победителя или призера региональных, всероссийских и международных олимпиад, документом о научном результате интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство).

Размеры стипендий Правительства РФ
Стипендии Правительства РФ выплачиваются ежемесячно в следующих размерах в зависимости от вида стипендии и категории ее получателя:
1.Для проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности аспирантов и студентов федеральных государственных образовательных организаций (п. 1 Постановления Правительства РФ от 23.04.2009 N 364):
аспирантам организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего образования, — 3 600 руб.;
студентам организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего образования, — 1 440 руб.;
студентам организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам среднего профессионального образования, — 840 руб.
2.Для студентов и аспирантов, обучающихся очно по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (п. п. 1, 2 Постановления Правительства РФ N 1192):
для студентов (курсантов, слушателей) — 5 000 руб.;
для аспирантов (адъюнктов) — 10 000 руб.
3.Для студентов, обучающихся очно по образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (п. п. 1, 2 Постановления Правительства РФ N 625):
для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих — 2 000 руб.;
для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена — 4 000 руб.
4.Для молодых деятелей культуры и искусства — 20 000 руб. (п. 1 Постановления Правительства РФ N 1111).

Обратите внимание! Стипендии Правительства РФ не облагаются НДФЛ (п. 11 ст. 217 НК РФ).

Материал подготовлен специалистами Консультант.Плюс/Азбука права

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