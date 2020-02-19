Как получить стипендию Правительства РФ?

Стипендии Правительства РФ выплачиваются ежемесячно

Получить стипендию Правительства РФ можно, в частности, за успехи в учебе или за научные достижения, в том числе по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.

Основания для назначения стипендий Правительства РФ

Обучающимся могут выплачиваться стипендии Правительства РФ (п. 4 ч. 2 ст. 36 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).



На назначение и выплату стипендии Правительства РФ могут претендовать, в частности, следующие лица:1.Аспиранты и студенты, обучающиеся очно в государственных образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, проявившие выдающиеся способности в учебной и научной деятельности (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 N 309).2.Студенты (курсанты, слушатели) и аспиранты (адъюнкты), обучающиеся очно по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (п. 1 Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 N 1192).3.Студенты, обучающиеся очно в профессиональных образовательных организациях и вузах по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.12.2011 N 1114; п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.07.2011 N 625).4.Молодые (до 35 лет) творческие деятели в области культуры и искусства — граждане РФ, непосредственно задействованные в творческом процессе (п. 1 Постановления Правительства РФ от 29.10.2014 N 1111; п. 2 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ N 1111).Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора в соответствии с установленными критериями и квотами. Так, для назначения стипендии, как правило, необходимо одновременное соблюдение следующих условий (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ N 309; п. 5 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ N 1192; п. 8 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ N 1114):1)получение не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии, и отсутствие академической задолженности;2)достижения в учебе и (или) в научной деятельности, подтвержденные, в частности, дипломом победителя или призера региональных, всероссийских и международных олимпиад, документом о научном результате интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство).

Размеры стипендий Правительства РФ

Стипендии Правительства РФ выплачиваются ежемесячно в следующих размерах в зависимости от вида стипендии и категории ее получателя:

1.Для проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности аспирантов и студентов федеральных государственных образовательных организаций (п. 1 Постановления Правительства РФ от 23.04.2009 N 364):

аспирантам организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего образования, — 3 600 руб.;

студентам организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего образования, — 1 440 руб.;

студентам организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам среднего профессионального образования, — 840 руб.

2.Для студентов и аспирантов, обучающихся очно по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (п. п. 1, 2 Постановления Правительства РФ N 1192):

для студентов (курсантов, слушателей) — 5 000 руб.;

для аспирантов (адъюнктов) — 10 000 руб.

3.Для студентов, обучающихся очно по образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (п. п. 1, 2 Постановления Правительства РФ N 625):

для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих — 2 000 руб.;

для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена — 4 000 руб.

4.Для молодых деятелей культуры и искусства — 20 000 руб. (п. 1 Постановления Правительства РФ N 1111).

Обратите внимание! Стипендии Правительства РФ не облагаются НДФЛ (п. 11 ст. 217 НК РФ).

Материал подготовлен специалистами Консультант.Плюс/Азбука права