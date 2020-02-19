Максим Галкин покоряет горные вершины вместе со своими подросшими пирожками Гарри и Лизой

Семья выбрала один из лучших горных курортов в Альпах для того, чтобы детки впервые встали на лыжню. Под присмотром опытного тренера Лиза и Гарри уже на третий день делают большие успехи, съезжая с небольшой горы без падений и травм.

Максим Галкин отдыхает в горах

Дети Максима Галкина и Аллы Борисовны уже достаточно подросли, поэтому звездный папа решил научить их кататься на горных лыжах. Семья выбрала один из лучших горных курортов в Альпах для того, чтобы детки впервые встали на лыжню. Под присмотром опытного тренера Лиза и Гарри уже на третий день делают большие успехи, съезжая с небольшой горы без падений и травм.

Максим Галкин пишет в своем instagram: «Всего лишь третий день катания, а у маленьких пирожков такой прогресс!» Гарри и Лиза в счастии! Погода невероятная! Просто жара!