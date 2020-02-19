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Общество / Стиль жизни

Максим Галкин покоряет горные вершины вместе со своими подросшими пирожками Гарри и Лизой

15:12 19.02.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B8trsCTn5db/
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Семья выбрала один из лучших горных курортов в Альпах для того, чтобы детки впервые встали на лыжню. Под присмотром опытного тренера Лиза и Гарри уже на третий день делают большие успехи, съезжая с небольшой горы без падений и травм.

Максим Галкин покоряет горные вершины вместе со своими подросшими пирожками Гарри и Лизой
Максим Галкин отдыхает в горах

Дети Максима Галкина и Аллы Борисовны уже достаточно подросли, поэтому звездный папа решил научить их кататься на горных лыжах. Семья выбрала один из лучших горных курортов в Альпах для того, чтобы детки впервые встали на лыжню. Под присмотром опытного тренера Лиза и Гарри уже на третий день делают большие успехи, съезжая с небольшой горы без падений и травм.

Максим Галкин пишет  в своем instagram: «Всего лишь третий день катания, а у маленьких пирожков такой прогресс!» Гарри и Лиза в счастии! Погода невероятная! Просто жара!

Максим Галкин покоряет горные вершины вместе со своими подросшими пирожками Гарри и Лизой

Галкин учит кататься на горных лыжах своих деток

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