Погиб водитель, второго изуродовало в страшном ДТП двух фур в Новосибирской области

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и в ручном режиме регулируют движение на участке трассы.

Авария частично перекрыла движение по участку трассы

Сегодня в 10.10 на 1145-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» произошло столкновение двух грузовых автомобилей MAN. По предварительной информации, один из автомобилей двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска, другой во встречном направлении.

В результате ДТП один из водителей — мужчина 1966г.р. скончался на месте, второй -1978г.р. с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают движение транспорта на участке автодороги и его безопасность.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области