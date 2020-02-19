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Погиб водитель, второго изуродовало в страшном ДТП двух фур в Новосибирской области

15:20 19.02.2020 Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и в ручном режиме регулируют движение на участке трассы.

Погиб водитель, второго изуродовало в страшном ДТП двух фур в Новосибирской области
Авария частично перекрыла движение по участку трассы

Сегодня в 10.10 на 1145-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» произошло столкновение двух грузовых автомобилей MAN. По предварительной информации, один из автомобилей двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска, другой во встречном направлении.

В результате ДТП один из водителей — мужчина 1966г.р. скончался на месте, второй -1978г.р. с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают движение транспорта на участке автодороги и его безопасность.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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