За «поводок» на видео тащила плачущего малыша по тротуару бабушка в Красноярске

Красноярцы стали свидетелями жестокого обращения с ребенком прямо в центре города – пожилая женщина силой заставила плачущее дитя следовать за собой, протащив по тротуару за «поводок».

Ребенок громко плакал, женщина игронировала

Как рассказали «ТВК Красноярск» очевидцы вопиющего случая, все произошло около 13:30 на пр. Мира в районе автобусной остановки «Площадь Революции».

«Ребенок громко кричал и плакал, не хотел идти за женщиной. Но она его на каком-то поводке, будто собаку, взяла и резко начала дергать. Он упал, и несколько метров протащили она его», – рассказал свидетель.

Тащить ребенка дальше женщина не стала, но и помочь подняться на ноги не спешила, вместо этого продолжала злиться и кричать на беспомощное дитя.

На холодном тротуаре ребенок пролежал несколько минут, прежде чем смог успокоиться и подняться. Как только маленький мальчик встал, они вместе пошли дальше, добавляют очевидцы.

Отметим, что поводок, за который женщина тащила ребенка ни что иное как детские вожжи – специальное приспособление для страховки ребенка, который только недавно начал самостоятельно ходить. В России вожжи для детей не сыскали большой популярности. Многие говорят, что это, как минимум, не этично из-за схожести с выгулом домашних питомцев.

Напомним, в начале февраля красноярцы засняли на видео избиение кота своей хозяйкой во дворе – пожилая женщина била и пинала беспомощное животное. Спасти кота удалось волонтерам – они забрали его у хозяйки и отправили в клинику.

Источник: ТВК Красноярск