19.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Столкнулись две Toyota на парковке из-за снежного вала у края дороги на ул. К Маркса Бердска

17:44 19.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
1 0

Toyota RAV4, решив припарковаться, не смогла преодолеть накат и врезалась в стоящую Toyota Funcargo, принадлежащую автоледи. Виновные в ДТП согласились с ее претензиями.

Столкнулись две Toyota на парковке из за снежного вала у края дороги на ул. К Маркса Бердска
Полицейские зафиксировали ДТП на парковке

Две «Тойоты» пострадали на парковке у дома №21 на ул. К. Маркса днем в среду. 19 февраля около 16.30 Toyota RAV4, пытаясь занять место на стоянке, врезалась Toyota Funcargo. Второй автомобиль в это время уже стоял. При этом пространство слева от кроссовера было. Но совершить маневр без проблем помешал огромный снежный накат, предположили приехавшие на место ДТП полицейские.

Этого же мнения придерживаются местные жители. Они заявили «Курьер. Среда. Бердск», что из-за того, что снег с дороги во время уборки сдвигают на парковку, снежные валы образуются постоянно.
— И дело не в том, что водитель Toyota RAV4 не умеет управлять — это дорога виновата. Ее безобразно чистят, — оправдывает коллегу остановившийся рядом автомобилист Сергей.

Увидев внимание к происходящему, полицейские задают одни и те же вопросы: «Это ваша машина? Не знаете, кто хозяин?». Оказалось, что владелец Toyota Funcargo не отреагировал на «прикосновение» к его авто. Все-таки появившаяся через полчаса девушка пояснила, что у нее сломался брелок с сигнализацией. Пострадавшая скрупулезно осмотрела и зафиксировала на смартфон место происшествия и повреждения. По ее словам вмятины остались на трех элементах автомобиля.

Сидевшие в Toyota RAV4 вину не отрицают. Сейчас решают вопрос о том, обратиться в страховую компанию или договориться полюбовно о возмещении ущерба.

Столкнулись две Toyota на парковке из за снежного вала у края дороги на ул. К Маркса Бердска

Столкнулись две Toyota на парковке из за снежного вала у края дороги на ул. К Маркса Бердска

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Виноваты дорожники, не почистившие парковку?

Аноним, 19 февраля 2020 18:09
Уж конечно извиняйте, но выскажу личное мнение:
из того, что я лично вижу на фото, следует что виноват ТОЛЬКО водитель.
Я бы еще понял, если бы был какой-то ледяной бугор, по которому машина вбок скатилась, но тут тупо просто въехал, не рассчитав и все.

А то что пытаются на дорожников, на коммунальщиков, на погоду или хоть на яркий солнечный свет спихнуть ответственность - так это тренд современности такой: "виноват кто угодно кроме меня".

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Взятку вымогал представитель Минобороны за поставки скафандра на МКС
18:15 19-02-2020
Взятку вымогал представитель Минобороны за поставки скафандра на МКС
Задушил 18-летнюю девушку, расчленил и утопил труп в реке житель Читы
18:00 19-02-2020
Задушил 18-летнюю девушку, расчленил и утопил труп в реке житель Читы
Бархатцы: когда высаживать на рассаду в 2020 году
17:59 19-02-2020
Бархатцы: когда высаживать на рассаду в 2020 году
Фото: отрезали непослушных водителей снежными колдобинами 1
17:49 19-02-2020
Фото: отрезали непослушных водителей снежными колдобинами
БердскПровалилась продажа разрушающегося здания ТВК и Почты России за 12,5 млн рублей в Бердске
17:45 19-02-2020
Провалилась продажа разрушающегося здания ТВК и Почты России за 12,5 млн рублей в Бердске
БердскСтолкнулись две Toyota на парковке из-за снежного вала у края дороги на ул. К Маркса Бердска 1
17:44 19-02-2020
Столкнулись две Toyota на парковке из-за снежного вала у края дороги на ул. К Маркса Бердска
Росархив установил новые сроки хранения документов
17:35 19-02-2020
Росархив установил новые сроки хранения документов
Построить метро в Новосибирске за счет денег ФНБ хочет губернатор Травников
17:31 19-02-2020
Построить метро в Новосибирске за счет денег ФНБ хочет губернатор Травников
130 мужчин совратила из-за сексуальной зависимости 28-летняя девушка в Великобритании
17:30 19-02-2020
130 мужчин совратила из-за сексуальной зависимости 28-летняя девушка в Великобритании
БердскСдам комнаты под офисы в по ул.Ленина, 33 в Бердске
17:26 19-02-2020
Сдам комнаты под офисы в по ул.Ленина, 33 в Бердске