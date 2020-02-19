Столкнулись две Toyota на парковке из-за снежного вала у края дороги на ул. К Маркса Бердска

Toyota RAV4, решив припарковаться, не смогла преодолеть накат и врезалась в стоящую Toyota Funcargo, принадлежащую автоледи. Виновные в ДТП согласились с ее претензиями.

Полицейские зафиксировали ДТП на парковке

Две «Тойоты» пострадали на парковке у дома №21 на ул. К. Маркса днем в среду. 19 февраля около 16.30 Toyota RAV4, пытаясь занять место на стоянке, врезалась Toyota Funcargo. Второй автомобиль в это время уже стоял. При этом пространство слева от кроссовера было. Но совершить маневр без проблем помешал огромный снежный накат, предположили приехавшие на место ДТП полицейские.

Этого же мнения придерживаются местные жители. Они заявили «Курьер. Среда. Бердск», что из-за того, что снег с дороги во время уборки сдвигают на парковку, снежные валы образуются постоянно.

— И дело не в том, что водитель Toyota RAV4 не умеет управлять — это дорога виновата. Ее безобразно чистят, — оправдывает коллегу остановившийся рядом автомобилист Сергей.

Увидев внимание к происходящему, полицейские задают одни и те же вопросы: «Это ваша машина? Не знаете, кто хозяин?». Оказалось, что владелец Toyota Funcargo не отреагировал на «прикосновение» к его авто. Все-таки появившаяся через полчаса девушка пояснила, что у нее сломался брелок с сигнализацией. Пострадавшая скрупулезно осмотрела и зафиксировала на смартфон место происшествия и повреждения. По ее словам вмятины остались на трех элементах автомобиля.

Сидевшие в Toyota RAV4 вину не отрицают. Сейчас решают вопрос о том, обратиться в страховую компанию или договориться полюбовно о возмещении ущерба.