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Грозит новой операцией в сирийском Идлибе президент Турции Эрдоган

18:45 19.02.2020 Фото: Википедии
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Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий на северо-западе Сирии, в Турции заявили, что Анкара продолжит направлять военных в Сирию «для защиты жителей»

Грозит новой операцией в сирийском Идлибе президент Турции Эрдоган
Эрдоган настроен однозначно по отношению к «сирийскому режиму»

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, заявил, что Анкара готова начать военную операцию в Идлибе.

«Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе, что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял. Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция».

Он добавил, что по телефону обсудил возможные действия Турции с президентом США Дональдом Трампом.

«Идлиб мы не оставим режиму, он пока не понимает нашу решимость. Мы решительно настроены превратить Идлиб в безопасное место и для мирных жителей, и для Турции, чего бы это ни стоило», — заключил турецкий лидер.

Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий на северо-западе Сирии, в Турции заявили, что Анкара продолжит направлять военных в сирийский Идлиб «для защиты жителей». Ситуацию проанализировал в эфире радио Sputnik эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что Москва будет и дальше использовать контакты с Анкарой, чтобы остановить эскалацию напряженности в Идлибе.

«Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, и это было взаимное удовлетворение, и мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских Вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Турция не выполнила ряд ключевых обязательств по Идлибу. С противоположным мнением, в свою очередь, выступил вице-президент Турции Фуат Октай, передает РИА Новости.

В состав российской делегации входили спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Седат Онал.

Ситуация в Идлибе
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из «Джебхат ан-Нусры», запрещенной в России. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

26 января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.

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От редакции

Турция защищается?

Иван, 19 февраля 2020 19:51
Надо подготовится и закупить бульдозеры, что бы помидоры турецкие давить жестко. В случаи чего, нам есть чем уже ответить.

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