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Погиб водитель при столкновении двух фур MAN на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

21:38 19.02.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Водителя второго большегруза госпитализировали с различными травмами. В момент смертельного ДТП один из грузовиков перерыл проезд по омской трассе. В МВД начали доследственную проверку.

Погиб водитель при столкновении двух фур MAN на трассе Иртыш в Новосибирской области
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые обеспечивали движение транспорта на участке автодороги и его безопасность

В Барабинском районе в среду произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 19 февраля, в 10.10 на 1145-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» произошло столкновение двух грузовых автомобилей MAN. По предварительной информации, один из автомобилей двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска, другой во встречном направлении.

-В результате ДТП один из водителей — мужчина 1966 года рождения — скончался на месте, второй — 1978 года рождения — с травмами различной степени тяжести госпитализирован, — уточнили информацию в полицейском ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые обеспечивали движение транспорта на участке автодороги и его безопасность. Одна из фур перегородила большую часть дороги. На место аварии выезжали пожарные машины на случай возгорания, работали спасатели.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Погиб водитель при столкновении двух фур MAN на трассе Иртыш в Новосибирской области

На месте смертельного ДТП

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