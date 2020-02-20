5,7 млрд рублей украли хакеры с банковских карт россиян

Количество украденных денег выросло

Хакеры в 2019 году провели 572 тысячи несанкционированных операций со счетами физлиц в России на 5,7 миллиарда рублей, со счетами юрлиц – 4,6 тысячи операций на 701 миллион рублей, говорится в обзоре Банка России по операциям, совершенным без согласия клиентов.

«Объем всех операций, совершенных без согласия клиентов (физлиц – ред.) с использованием электронных средств платежа, в 2019 году составил 5723,5 миллиона рублей. Ко­личество таких операций – 571 957 единиц. В 2019 году юридические лица сообщили в банки о 4609 операциях без согласия клиента на общую сумму 701 миллион рублей», — привел данные Банк России.

Средняя сумма одной такой операции по счетам физических лиц в 2019 году составила 10 тысяч рублей, юридических лиц – 152 тысячи рублей, также пишут также авторы обзоры. Такие данные по средней сумме операции Банк России приводит впервые.



Регулятор указал, что в 69% случаев мошенники использовали методы социальной инженерии. При этом банки возместили клиентам 935 миллионов рублей (15%, или каждый седьмой похи­щенный рубль). Отдельно ЦБ уточнил, что операции без согласия клиентов – юридических лиц происходили в результате воздействия социальной инженерии в 16% слу­чаев (723 хищения), при этом порядка 10% похищенных средств (65 миллионов рублей) компенсированы либо возвращены пострадавшим организациям.

Объем и количество операций, совершенных без согласия клиентов, постоянно увеличиваются, констатируют авторы документа. Тем не менее, совместная работа Банка России, участников рынка и правоохранитель­ных органов позволила повысить вы­являемость несанкционированных операций.

Одновременно в ЦБ напомнили, что всего операции по переводу денежных средств с использованием электронных средств платежа физических лиц составили 71,03 триллиона рублей, операции с использованием платежных карт (в банкоматах и в интернете) — 63,7 триллиона рублей, операции в системе дистан­ционного банковского обслуживания (ДБО) –7,3 триллиона рублей.

Источник: РИА Новости