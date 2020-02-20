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Четыре кандидата предлагали Путину на место Медведева. Он выбрал пятого

09:30 20.02.2020 Фото: kremlin.ru
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По словам президента, при выборе будущего главы кабинета министров он руководствовался «личными и деловыми качествами Михаила Мишустина».

Четыре кандидата предлагали Путину на место Медведева. Он выбрал пятого
Путин рассказал о выборе преемника

Президент России Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было», — признался глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». «Мишустина никто не называл. Кроме меня», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что это было именно его решение — назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя российского правительства. По его словам, при выборе будущего главы кабинета министров он руководствовался «личными и деловыми качествами Михаила Владимировича [Мишустина]».

Президент заметил, что учитывал итоги работы Мишустина на посту руководителя Федеральной налоговой службы. «Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», — пояснил Путин.

Нельзя говорить только об одной задаче налоговой службы — собирать деньги с россиян, считает он. «Это очень примитивное представление о деятельности налоговой службы. Да, это, конечно, один из главных органов, который добывает средства в государственную казну, но это очень примитивное представление о том, что он ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей», — уверен президент.

По словам Путина, «его [главы налоговой службы] миссия заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной». «И честный человек, который понимает, что он платит налоги по-честному, вбелую, вправе рассчитывать на то, чтобы дальше эти средства эффективным образом государством были потрачены», — полагает президент.

На его взгляд, речь идет о том, чтобы «не просто взять и выдрать деньги с человека», а «организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать и чтобы было понятно, как это организовано, и любой человек мог бы это делать беспрепятственно, без лишних хлопот, без лишней нервотрепки, и с тем, чтобы государство не подставляло его от раза к разу под какую-то статью».

Первую серию видеоинтервью смотрите в 09:30 мск на сайте — https://putin.tass.ru

Источник: ТАСС

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Аноним, 20 февраля 2020 10:29
НВР:
никак.много обещает говорит.............

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