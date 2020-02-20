Уголовное дело возбудили после крушения самолета АН-2 в аэропорту Магадана

На борту воздушного судна находилось 12 пассажиров и 2 члена экипажа.

Самолет не набрал высоту и рухнул

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по факту жесткой посадки самолета АН-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна).

По данным следствия, 20.02.2020 в 10-45 (время местное) самолет АН-2, вылетевший из аэропорта г. Магадан, совершил жесткую посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

На борту воздушного судна находилось 12 пассажиров и 2 члена экипажа.

Самолет совершал чартерный рейс и должен был доставить в Сеймчан Магаданской области вахтовых рабочих.

13 человек, из числа находившихся на борту воздушного судна доставлены в лечебные учреждения, где им оказана необходимая медицинская помощь, погибших нет.

По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из следователей и криминалистов следственного управления, которой проводятся неотложные следственные действия.

Следствием рассматривается в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.

Источник: Дальневосточное следственное управление на транспорте