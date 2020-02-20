Запретили ввозить посылки с едой из Китая из-за смертельного коронавируса россиянам

От коронавируса умерли более 2 тысяч человек

Россельхознадзор принял новые меры, чтобы исключить занос коронавируса и африканской чумы свиней из Китая в РФ. С конца января в страну не пускают посылки с подконтрольными товарами «для личного пользования физическими лицами», сказано в письме службы, направленном в свои территориальные подразделения. Речь о животноводческой продукции, в первую очередь о мясных изделиях. Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, чаще всего из Китая заказывают колбасу и субпродукты, например свиные уши. Кроме того, в Сети можно купить, например, острые куриные лапки в желе, куриную шейку или окорочок, а также вяленую говядину и свинину.

Также Россельхознадзор обязал сотрудников на местах не допускать ввоз из КНР готовой животноводческой продукции в ручной клади и багаже пассажиров. Ранее в службе поясняли «Известиям», что с начала года усилили меры контроля за прибывающими из стран Юго-Восточной Азии. Багаж пассажиров и их ручную кладь проверяли в 100% случаев. Однако если раньше термически обработанная продукция, а также товары в заводской упаковке были разрешены, то сейчас и они под запретом.

Правда, теперь у проверяющих на границе станет меньше работы. С 20 февраля Россия из-за коронавируса ограничила въезд граждан КНР — речь как о туристах, так и о студентах, трудовых мигрантах и тех, кто хочет посетить страну в частных целях. Авиасообщение с КНР ограничено еще с 1 февраля — рейсы выполняют только «Аэрофлот» и четыре китайских авиакомпании исключительно из Шереметьево.

В пресс-службе Россельхознадзора сказали «Известиям», что не комментируют тему коронавируса. В Минсельхозе на момент публикации не ответили на запрос.

Риск невелик

Специалистам известны случаи передачи вирусов через продукты, рассказала «Известиям» завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова.

Например, вирус Нипах (Nipah henipavirus), правда, принадлежащий к другому семейству, был передан через кокосовое молоко. Поэтому меры, принимаемые Россельхознадзором, вполне объяснимы. В данном случае имеет смысл перестраховаться, уверена эксперт.

Исполнительный директор Национальной ассоциации дистанционной торговли Михаил Яценко пояснил «Известиям», что процент заказов мясной продукции из КНР невелик. Обычно китайские деликатесы интересны для жителей приграничных регионов.

Эксперт уверен, что запрет со стороны Россельхознадзора не будет распространен на китайские посылки с непродуктовыми товарами — они не несут в себе никакого риска.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сказали, что на сегодняшний день нет рисков заразиться коронавирусом через посылки из Китая. Таких случаев не зафиксировано, подчеркнули в службе.

В компании Aliexpress «Известиям» сообщили, что на сайте можно купить лишь непродуктовые товары.

В пресс-службе «Почты России» «Известиям» сказали, что контроль за безопасностью отправлений и допустимостью вложений осуществляют ФТС и Роспотребнадзор. В пресс-службе ФТС на запрос «Известий» не ответили.

Вероятность того, что кто-то заразится через посылку из китайского интернет-магазина, очень мала, так как коронавирусы неустойчивы и чувствительны к изменениям окружающей среды, рассказывала ранее «Известиям» завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова. Они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10–15 минут.

По законам Китая

Сергей Юшин напомнил «Известиям»: еще в 2010 году Комиссия Таможенного союза приняла решение, которое позволяет РФ вводить подобные ограничения. Оно предусматривает запрет ввоза в ручной клади и багаже продукции животного происхождения даже в заводской упаковке. Такие меры вводят, если страна отправки неблагополучна в эпизоотическом отношении. То есть когда на ее территории распространена инфекционная болезнь у одного или многих видов животных.

— КНР относится к таким странам: с лета 2018 года там свирепствует африканская чума свиней, приведшая к гибели и уничтожению более 100 млн животных, а теперь еще отмечены и вспышки гриппа перелетных птиц, — подчеркнул Сергей Юшин. — К сожалению, в течение длительного периода власти не пользовались правом на ограничение ввоза товаров из Поднебесной. Пришлось дожидаться коронавируса.

Он напомнил, что Китай давно запретил российским туристам ввозить в страну свинину и готовые изделия из нее, нарушителям грозили крупные штрафы. По данным ассоциации, на российской границе за последние месяцы неоднократно изымали из багажа китайских туристов мясопродукты с геномом вируса АЧС. Сергей Юшин добавил, что Россия не импортирует свинину из Китая, а поставки мяса птицы в 2019 году не превысили 550 т, или 0,1% в потреблении.

Источник: Известия