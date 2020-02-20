Почему Алла Пугачева отказалась от выступления в Лондоне?

По ее словам, она хотела петь в мюзикле «Шахматы», однако знала, что ее «не отпустят», поскольку более 11 месяцев репетиций за пределами страны могли приравнять к бегству из нее.

Взвесив все за и против, Пугачева решила, что лучше останется с семьей на Родине

Народная артистка СССР певица Алла Пугачева рассказала, почему отказалась от участия в лондонской постановке мюзикла «Шахматы» в 1986 году, об этом сообщает mk.ru.

По ее словам, она хотела петь в этом мюзикле, однако знала, что ее «не отпустят», поскольку более 11 месяцев репетиций за пределами страны могли приравнять к бегству из нее.

Взвесив все за и против, Пугачева решила, что лучше останется с семьей на Родине.



Вместе с тем она отметила, что сейчас уже не хотела бы сама сыграть в постановке.«Шахматы» — мюзикл, созданный в 1984 году (мировая премьера прошла в Лондоне в 1986 году). Музыка была написана бывшими членами шведской поп-группы ABBA Бьёрном Ульвеусом и Бенни Андерссоном, автором текста стал Тим Райс.Мюзикл повествует о поединке двух шахматистов, один из которых — русский, а другой — американец. Прототипами персонажей были шахматисты Борис Спасский и Роберт Фишер. Их матч за звание чемпиона мира по шахматам 1972 года состоялся в столице Исландии Рейкьявике. Тема мюзикла — политика, заговор, любовь и ревность.

Источник: РИА Новости