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Общество / Стиль жизни

Почему Алла Пугачева отказалась от выступления в Лондоне?

17:01 20.02.2020 Фото: pixabay.com
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По ее словам, она хотела петь в мюзикле «Шахматы», однако знала, что ее «не отпустят», поскольку более 11 месяцев репетиций за пределами страны могли приравнять к бегству из нее.

Почему Алла Пугачева отказалась от выступления в Лондоне?
Взвесив все за и против, Пугачева решила, что лучше останется с семьей на Родине

Народная артистка СССР певица Алла Пугачева рассказала, почему отказалась от участия в лондонской постановке мюзикла «Шахматы» в 1986 году, об этом сообщает mk.ru.
По ее словам, она хотела петь в этом мюзикле, однако знала, что ее «не отпустят», поскольку более 11 месяцев репетиций за пределами страны могли приравнять к бегству из нее.

Взвесив все за и против, Пугачева решила, что лучше останется с семьей на Родине.

Вместе с тем она отметила, что сейчас уже не хотела бы сама сыграть в постановке.
«Шахматы» — мюзикл, созданный в 1984 году (мировая премьера прошла в Лондоне в 1986 году). Музыка была написана бывшими членами шведской поп-группы ABBA Бьёрном Ульвеусом и Бенни Андерссоном, автором текста стал Тим Райс.
Мюзикл повествует о поединке двух шахматистов, один из которых — русский, а другой — американец. Прототипами персонажей были шахматисты Борис Спасский и Роберт Фишер. Их матч за звание чемпиона мира по шахматам 1972 года состоялся в столице Исландии Рейкьявике. Тема мюзикла — политика, заговор, любовь и ревность.

Источник: РИА Новости

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