20.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

На грани вымирания редкий вид реликтовых многоножек

19:47 20.02.2020 Фото: Пресс-служба ДГТУ
0

Данный вид появился на Северном Кавказе в эпоху олигоцена, то есть 33-23 миллиона лет назад.

На грани вымирания редкий вид реликтовых многоножек
Биологи полагают, что данный вид появился на Северном Кавказе в эпоху олигоцена

Открытый в 2015 году редкий реликтовый вид кавказской многоножки Hirudicryptus abchasicus, исследованный учеными Донского государственного технического университета, будет занесен в Красную книгу Адыгеи.

Как сообщил «РГ» доцент ДГТУ Александр Евсюков, описанный два года назад Hirudicryptus abchasicus обитает в лесах Абхазии, Адыгеи и в Краснодарском крае.
Биологи полагают, что данный вид появился на Северном Кавказе в эпоху олигоцена, то есть 33-23 миллиона лет назад. К такому выводу они пришли, сравнив его с тремя другими видами этого же рода. Сородичи обитают на Тайване, в Непале и Макаронезии.

— По всей видимости, в эпоху эоцена, когда климат на планете был мягче и теплее, по территории Европы и Азии проходила огромная субтропическая зона, где и обитали предки современных видов этого рода многоножек. В олигоцене наступило похолодание, территория субтропиков и тропиков постепенно уменьшалась, стали появляться степи. Из-за этого и произошли разрывы ареала, — объяснил Александр Евсюков.

Другие виды многоножек, по всей видимости, эволюционировали в отличающихся условиях.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь многоножек?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умерли от коронавируса два пассажира круизного лайнера Diamond Princess
20:45 20-02-2020
Умерли от коронавируса два пассажира круизного лайнера Diamond Princess
Постыдились бы: не жаловаться на маленькие пенсии призвали звезд шоу-бизнеса в Союзе пенсионеров 1
20:30 20-02-2020
Постыдились бы: не жаловаться на маленькие пенсии призвали звезд шоу-бизнеса в Союзе пенсионеров
Модные брови 2020: начес, мыльные брови и натуралы
20:30 20-02-2020
Модные брови 2020: начес, мыльные брови и натуралы
Чего стоит опасаться в магические даты 20.02.2020 и 22.02.2020?
20:23 20-02-2020
Чего стоит опасаться в магические даты 20.02.2020 и 22.02.2020?
Путин приказал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики 2
20:15 20-02-2020
Путин приказал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики
Получить данные о недвижимости за пару минут помогут новые сервисы
20:06 20-02-2020
Получить данные о недвижимости за пару минут помогут новые сервисы
Интерес к большим квартирам без отделки пропадает
20:00 20-02-2020
Интерес к большим квартирам без отделки пропадает
Уволили за издевательства над постояльцами директора Дома престарелых в Новосибирске
19:55 20-02-2020
Уволили за издевательства над постояльцами директора Дома престарелых в Новосибирске
Минздрав: Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом?
19:53 20-02-2020
Минздрав: Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом?
Вступил в "Партию роста" лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров 1
19:50 20-02-2020
Вступил в