На грани вымирания редкий вид реликтовых многоножек

Данный вид появился на Северном Кавказе в эпоху олигоцена, то есть 33-23 миллиона лет назад.

Биологи полагают, что данный вид появился на Северном Кавказе в эпоху олигоцена

Открытый в 2015 году редкий реликтовый вид кавказской многоножки Hirudicryptus abchasicus, исследованный учеными Донского государственного технического университета, будет занесен в Красную книгу Адыгеи.

Как сообщил «РГ» доцент ДГТУ Александр Евсюков, описанный два года назад Hirudicryptus abchasicus обитает в лесах Абхазии, Адыгеи и в Краснодарском крае.

Биологи полагают, что данный вид появился на Северном Кавказе в эпоху олигоцена, то есть 33-23 миллиона лет назад. К такому выводу они пришли, сравнив его с тремя другими видами этого же рода. Сородичи обитают на Тайване, в Непале и Макаронезии.

— По всей видимости, в эпоху эоцена, когда климат на планете был мягче и теплее, по территории Европы и Азии проходила огромная субтропическая зона, где и обитали предки современных видов этого рода многоножек. В олигоцене наступило похолодание, территория субтропиков и тропиков постепенно уменьшалась, стали появляться степи. Из-за этого и произошли разрывы ареала, — объяснил Александр Евсюков.

Другие виды многоножек, по всей видимости, эволюционировали в отличающихся условиях.

Источник: РГ