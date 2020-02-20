Mazda — идеальный автомобиль на каждый день

Многие водители в поиске авто часто останавливаются на двух вариантах, в таком вопросе стоит довериться профессионалам.

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Лучшие бренды: Mazda 6 vs CX 5

Среди лучших предложений стоит рассмотреть Mazda 6. Автомобиль не только красивый, но и надежный. Рассмотрим ключевые особенности:

Прекрасное сочетание фактуры металла, дерева и натуральной кожи в салоне. Дисплей вмещает всю необходимую информацию о дороге. Модель Mazda CX 5 – сочетание спортивного стиля и элегантности. Мультимедийные технологии позволят чувствует себя с авто единым целым.

Двигатель мощностью 238 л.с развивает скорость до 100 км в час за 7 — 10.5 с. Выдающие показатели экономичности с расходом от 7.9 л. город / 5.5 л. трасса, что соответствует нормам Евро5. А вот CX 5 может похвастаться усовершенствованной подвеской, которая обеспечивает комфорт при любых препятствиях и управляемость авто. Разгон этой модели за 9 — 10.6 с. Оптимальные и показатели расхода от 8.7 л. город / 5.7 л. трасса. Авто само по себе крупнее 6-й модели.

Безопасность моделей Мазда всегда на высшем уровне и для этого используются современные технологии. Парковка упрощается за счет системы кругового обзора. Чтобы авто всегда оставалось в полосе, используется система предупреждения о выходе с занимаемой полосы. Адаптивная система освещения гарантирует хорошую видимость на дороге и затемнение фар при появлении встречной машины. Система Driver Attention Alerts предупреждает об усталости водителя.

При этом цена Mazda CX 5 вполне приемлема, с учётом всех преимуществ модели. Такая машина станет надёжным помощником в дальней дороге и путешествии. Она позаботится не только о водителе, но и обо всех пассажирах авто. Если Mazda 6 больше для городских дорог и бизнес-поездок, то вот CX 5 подходит для путешествия с семьей.

Новый автомобиль можно выбрать в любом цвете. Для супруги подойдет красный металлик, а вот мужчинам представлены более солидные оттенки – серебристый, черный, серый.

Где купить?

Прежде чем купить Мазда 6 у официального дилера, каждый клиент может опробовать ее на деле. Для этого предварительно заказывается тест-драйв, позволяющий не только оценить авто внешне, прикоснуться к материалам в салоне, но и опробовать функциональность на деле. Ощутить мощность мотора, управляемость машины, новые технологии, которые упрощают контроль за авто на дороге.

Предоставляется сопутствующее обслуживание авто. Предварительно можно записаться на сайте, выбрав один из сервисных центров. Только качественные и надёжные комплектующие от оригинального производителя.

Каждый может воспользоваться финансовыми услугами: оформить авто в кредит, лизинг или получить страховку. Предварительно формируется заявка. Все работы проводятся быстро и качественно, ведь центр ценит время своих клиентов.