Обчистили 142 квартиры воры в Бердске

В 2019 году произошел рост краж до 1006. Помимо квартирных в список вошли 52 карманные, 238 уличных и другие.

По словам начальника ОМВД по Бердску Владимира Соколова, рост преступлений, связанных с кражами с банковских карт, вызывает обеспокоенность

Итоги оперативно-служебной деятельности отдела МВД по Бердску подвел 20 февраля на 34 сессии горсовета депутатов его начальник Владимир Соколов.

Оперативная обстановка в 2019 года характеризовалась незначительным снижением числа зарегистрированных сообщений и ростом зарегистрированных преступлений. Зарегистрировано 22394 сообщения о происшествиях и преступлениях, административных правонарушениях. Уровень преступности составил 182 преступления на 10 000 населения.

— Анализируя структуру преступности против собственности, необходимо отметить, что большинство из совершенных преступлений составляют кражи. Вызывает обеспокоенность рост количества преступлений, совершенных краж с банковских карт. Также обеспокоены ростом числа мошенничества, — отметил Соколов.

Кражи с банковских карт

Автор видео Галина Панчева



Всего было зарегистрировано 1006 краж: 142 квартирные, 52 карманные, 238 уличных, 103 из торговых точек, 28 автотранспортных, 21 факт угонов.

В 2019 году было зарегистрировано 118 краж с банковских счетов, 12 из них расследованы и переданы в суд, 86 приостановлены как нераскрытые, 17 находятся в производстве. Данный вид преступления является новым и достаточно сложным для пресечения и раскрытия, так как совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Зарегистрирован 151 факт мошенничества. С использованием мобильной связи — 47 преступлений. Раскрытых нет. Бердчанам звонят по телефону и представляются банковскими работниками, знакомыми. Это мошенничество при покупке товаров и оказании услуг, в том числе через интернет-сайты, обман о вложении денежных средств с целью извлечения выгоды и ряд других.

Наблюдается положительная динамика по некоторым видам преступлений. Таких, как убийство. По сравнению с прошлым годом снизилось с 5 до 3. Снизилось и число разбоев до 6 фактов.

Как работали полицейские

Автор видео Галина Панчева

