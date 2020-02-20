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Обчистили 142 квартиры воры в Бердске

16:56 20.02.2020, Галина Панчева Фото: Галина Панчева
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В 2019 году произошел рост краж до 1006. Помимо квартирных в список вошли 52 карманные, 238 уличных и другие.

Обчистили 142 квартиры воры в Бердске
По словам начальника ОМВД по Бердску Владимира Соколова, рост преступлений, связанных с кражами с банковских карт, вызывает обеспокоенность

Итоги оперативно-служебной деятельности отдела МВД по Бердску подвел 20 февраля на 34 сессии горсовета депутатов его начальник Владимир Соколов.

Оперативная обстановка в 2019 года характеризовалась незначительным снижением числа зарегистрированных сообщений и ростом зарегистрированных преступлений. Зарегистрировано 22394 сообщения о происшествиях и преступлениях, административных правонарушениях. Уровень преступности составил 182 преступления на 10 000 населения.

— Анализируя структуру преступности против собственности, необходимо отметить, что большинство из совершенных преступлений составляют кражи. Вызывает обеспокоенность рост количества преступлений, совершенных краж с банковских карт. Также обеспокоены ростом числа мошенничества, — отметил Соколов.

Кражи с банковских карт
Автор видео Галина Панчева

Всего было зарегистрировано 1006 краж: 142 квартирные, 52 карманные, 238 уличных, 103 из торговых точек, 28 автотранспортных, 21 факт угонов.

В 2019 году было зарегистрировано 118 краж с банковских счетов, 12 из них расследованы и переданы в суд, 86 приостановлены как нераскрытые, 17 находятся в производстве. Данный вид преступления является новым и достаточно сложным для пресечения и раскрытия, так как совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Зарегистрирован 151 факт мошенничества. С использованием мобильной связи — 47 преступлений. Раскрытых нет. Бердчанам звонят по телефону и представляются банковскими работниками, знакомыми. Это мошенничество при покупке товаров и оказании услуг, в том числе через интернет-сайты, обман о вложении денежных средств с целью извлечения выгоды и ряд других.

Наблюдается положительная динамика по некоторым видам преступлений. Таких, как убийство. По сравнению с прошлым годом снизилось с 5 до 3. Снизилось и число разбоев до 6 фактов.

Как работали полицейские
Автор видео Галина Панчева

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От редакции

Вам приходилось сталкиваться с ворами?

Аноним, 20 февраля 2020 17:01
НВР:
тьфу.... тьфу...... пронесло

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