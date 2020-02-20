Выбор транспортной компании: критерии и нюансы

Доверять доставку груза купленного за границей, следует лишь проверенной и опытной компании.

В противном случае вас может ждать неприятный сюрприз, в виде сорванных сроков или поврежденного товара.

В этой статье мы расскажем о важных критериях, на которые нужно обратить внимание при выборе транспортной компании.

Сайт

Очевидный пункт, но упомянуть про него все же стоит.



Опыт работы

В наше время любая уважающая себя организация имеет свой сайт, на котором доступна вся информация о компании и предоставляемых услугах.

Чем дольше компания ведет свою деятельность связанную с перевозкой и доставкой грузов, тем она надежней.

Ведь большой опыт — это большое количество знаний и умение применять их в той или иной ситуации.

Консультационная поддержка

Будет ли у вас персональный менеджер, готовый ответить на все возникающие вопросы связанные с доставкой.

А также обращайте внимание на то, как оказывалась консультация до момента подписания договора с компанией.

Дополнительные услуги

Хорошим показателем является и тот факт, что у компании есть дополнительные услуги, например — наличие складов для хранения груза, таможенное оформление, а также упаковка и маркировка груза.

Страхование груза

Признаком солидного перевозчика, также является предложение о страховке вашего груза. Такого рода гарантии, это черта компании которое стоит доверять.

География работы

Крупный и опытный логист работает в большом количестве направлений, и имеет возможность доставлять товар из большого числа стран.

Транспорт

Технические возможности компании, также один из самых важных пунктов при выборе перевозчика.

Даже если организация не имеет собственного автопарка или любой другой техники, важно чтобы у нее был надежный и проверенный партнёр, который и предоставит нужную и технически исправную технику.

Мы перечислили самые основные аспекты, которыми обладает опытная и проверенная компания, а также на которые обязательно нужно обращать внимание при выборе перевозчика.

Если говорить о компании, которая точно обладает всеми вышеперечисленными пунктами и уже более 20 лет доказывает это, доставляя предпринимателям из России грузы со всего мира, то на ум приходит логистическая компания MTRGROUP.

Большое количество предоставляемых услуг, четкое соблюдение сроков и возможность выбора самого оптимального маршрута — это то что делает компанию MTRGROUP, надежным партнером и ответственным исполнителем.