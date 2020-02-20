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СК возбудил дело против врачей за отказ выдать жизненно важное лекарство ребенку в Ульяновске

19:20 20.02.2020 Фото: Википедии
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Медикаменты больному ребенку не дают, несмотря на наличие судебного решения о необходимости их выделения.

СК возбудил дело против врачей за отказ выдать жизненно важное лекарство ребенку в Ульяновске
Лекарство входит в список жизненно важных препаратов

В Ульяновске по сообщению средств массовой информации о невыделении медикаментов ребенку возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в главке Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками министерства здравоохранения области (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В эфире одного из телевизионных каналов показан сюжет о том, что страдающему заболеванием мальчику в Ульяновске не выдается жизненно важное лекарство, несмотря на наличие судебного решения о необходимости его выделения.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются должностные лица министерства здравоохранения. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

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