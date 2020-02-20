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Вызвали на допрос спонсоров и волонтеров штабов Навального и ФБК силовики в Новосибирске

21:15 20.02.2020 Фото: Википедии
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Следствие считает, что в 2016–2018 годах группа лиц, в том числе и сотрудники ФБК, получила из неизвестных источников более 75,5 млн рублей, а затем, маскируя их преступное происхождение, внесла эти деньги на счета Фонда борьбы с коррупцией.

Вызвали на допрос спонсоров и волонтеров штабов Навального и ФБК силовики в Новосибирске
Алексей Навальный — один из самых известных российских оппозиционеров

В ряде российских городов силовики стали вызывать на допросы людей, которые отправляли пожертвования штабам Алексея Навального и в Фонд борьбы с коррупцией. Об этом Znak.com рассказали несколько сторонников Навального и подтвердили в нескольких штабах.

Так, в санкт-петербургском штабе нам рассказали об одном таком случае. По словам представителей штаба, этому человеку позвонили следователи и пригласили на допрос по телефону. С этим человеком проведут консультации юристы штаба. Двоих волонтеров Навального из Новосибирска также вызвали на допрос. «Повесток нет. Мы сказали им, чтобы без повестки никуда не ходили, а при каких-то сомнениях пользовались 51 статьей Конституции. Если переводил средства, то можно об этом сказать — ничего криминального в этом нет, — говорит сотрудница новосибирского штаба Елена Носковец. — Пока мы не видели бумаг, и не знаем, какие вопросы у следователей».

По данным Znak.com, аналогичная ситуация развивается в Омске.

Дело о легализации доходов в связи с финансированием основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) возбудили 3 августа 2019 года. Следствие считает, что в 2016–2018 годах группа лиц, в том числе и сотрудники ФБК, получила из неизвестных источников более 75,5 млн рублей, а затем, маскируя их преступное происхождение, внесла эти деньги на счета ФБК.

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От редакции

Найдут, откуда деньги?

Аноним, 20 февраля 2020 21:55
так вроде ж давно известно что они там отмывают западные деньги, на которые и существуют

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