Взять ипотеку или копить всю жизнь? Эксперты посчитали, что выгоднее

Получилось, что в среднем по стране на выплату ипотеки уйдут 5 лет и 3 месяца, тогда как при аренде жилья получится накопить на квартиру только за девять лет и четыре месяца.

В среднем по стране на выплату ипотеки уйдут 5 лет и 3 месяца, тогда как при аренде жилья получится накопить на квартиру только за девять лет и четыре месяца

Эксперты портала Domofond.ru решили выяснить, в каком случае быстрее удастся стать собственником двухкомнатной квартиры — если накопить первоначальный взнос и взять ипотеку или если снимать жилье и копить деньги.

В среднем по России ипотека позволит оформить в собственность «двушку» на 4 года и 1 месяц раньше, чем аренда, однако за это придется переплатить 353 704 руб.

Как пояснили «Российской газете» эксперты компании, для того, чтобы посчитать, что все-таки выгоднее, за основу была взята следующая ситуация: в семье работают два человека, доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе (по данным Росстата). На оплату ипотеки семья готова выделить половину совокупного дохода (то есть одну среднюю зарплату в месяц). Первоначальный взнос по ипотеке составляет 20% от стоимости квартиры (по условиям «семейной ипотеки»). Процентная ставка по «семейной ипотеке» составляет 6%. На то, чтобы накопить деньги на покупку квартиры, и нынешнюю аренду «двушки» семья также готова выделить половину совокупного дохода (одну среднюю зарплату в месяц).

Получилось, что в среднем по стране на выплату ипотеки уйдут 5 лет и 3 месяца, тогда как при аренде жилья получится накопить на квартиру только за девять лет и четыре месяца.

Из 78 регионов, которые приняли участие в исследовании, самой выгодной по времени оказалась ипотека в Крыму. Несмотря на переплату в 1 243 637 рублей (а это более трети стоимости «двушки» на вторичном рынке), получить ее в собственность можно за 12 лет и 8 месяцев. То есть на 25 лет и 5 месяцев быстрее, чем арендуя жилье и откладывая деньги.

Второе место у Чеченской Республики. Переплатив 16,6% от рыночной стоимости «двушки», здесь семья получает возможность стать собственниками на 13 лет и 8 месяцев раньше, чем если бы арендовала жилье и копила деньги на покупку. Третье место у Москвы. Выигрыш по времени у ипотеки в сравнении с арендой — 12 лет и 11 месяцев. Переплатить за скорость в столице придется 3 668 995 рублей, то есть более 36% от рыночной стоимости столичной «двушки».

Десятку лидеров замыкает Северная Осетия, где преимущество ипотеки — 7 лет и 1 месяц. Если арендовать и копить в этом регионе придется 13 лет и 7 месяцев, то, переплатив 316 854 ипотечных рубля получится обзавестись 2-комнатной собственностью уже через 6 лет и 5 месяцев.

Наименьший выигрыш по времени дает ипотека в Магаданской области. Переплатив 107 925 рублей, здесь семья сможет стать собственниками только на 9 месяцев раньше, чем если бы арендовала жилье и копила деньги. Собрать нужную сумму, проживая в съемной квартире, получится за 2 года и 7 месяцев, тогда как расплатиться с банком по займу можно за 1 год и 10 месяцев. Второе с конца место у Мурманской области. Здесь разница по времени в пользу ипотеки составляет 11 месяцев, а переплата для тех, кто выбирает ипотечный кредит, — 101 273 рубля. Третье место у Кемеровской области: временной выигрыш у ипотечников по сравнению с арендаторами — 1 год и 7 месяцев. За скорость семья переплатит 128 070 рублей, или 8,4% от рыночной стоимости двухкомнатной квартиры.

В Камчатском крае, Архангельской и Челябинской областях ипотека позволит получить собственную «двушку» быстрее на 1 год и 11 месяцев, чем аренда и накопления. Больше всего придется переплатить семье из Камчатского края (210 315 рублей), тогда как архангелогородцы и челябинцы доплатят 160 970 рублей и 150 985 рублей соответственно.

Источник: РГ