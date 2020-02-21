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На взятке путешествиями за 4 млн. попалась экс-помощница Дворковича

11:00 21.02.2020 Фото: gazeta.ru
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Сама женщина не отрицает своей вины, суд отправил фигурантку дела под арест.

На взятке путешествиями за 4 млн. попалась экс помощница Дворковича
Женщина за миллионы путешествовала в Таиланд и Доминикану

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшую помощницу заместителя председателя правительства РФ, в настоящее время — заместителя председателя фонда «Сколково» Анастасию Алексееву, передал корреспондент «Интерфакса».
«Суд постановил: избрать в отношении Алексеевой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 апреля 2020 года», — огласила решение судья Валентина Левашова.

Алексеевой предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вину она не признает.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн рублей «за действия в пользу взяткодателя». Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых: на новогодние каникулы 2016 года в Пхукет (Таиланд) — 2 млн рублей и на майские каникулы того же года в Доминикану — также 2 млн рублей.

Суд отказал защите, которая просила отправить Алексееву под домашний арест.

В четверг по делу в отношении Алексеевой также был арестован гражданин США, топ-менеджер компании «ХимРар» Джин Спектор, который обвиняется в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Он также не признает вину.

Кроме Алексеевой и Спектора, в деле фигурируют бывший гендиректор и владелец компании «Промомед Рус» Максим Якушкин, а также учредитель компании «М-Фарма» Вадим Якушкин, которым вменяется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и посредничество взяточничеству соответственно. Их точный процессуальный статус в настоящее время неизвестен.

Источник: Интерфакс

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