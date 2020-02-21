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Электронный родовой сертификат будут получать беременные в 2020 году

16:26 21.02.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина просто будет приходить в медицинские организации за получением необходимых ей и ее ребенку услуг, ей больше не придется заботиться о бюрократических формальностях. Это очередной шаг к тому, чтобы цифра облегчила жизнь человека.

Электронный родовой сертификат будут получать беременные в 2020 году
Женщина должна сама предоставлять родовый сертификат в бумажном виде в различные медицинские учреждения

Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
В министерстве напоминают, что сегодня по родовому сертификату Фонд социального страхования России оплачивает медицинские услуги, которые предоставляют будущим мамам женские консультации в период беременности, а также роддома и перинатальные центры в период родов и послеродовой период. Также по родовому сертификату оплачиваются услуги детских поликлиник в период наблюдения новорожденного в первый год жизни.

При этом женщина должна сама предоставлять родовый сертификат в бумажном виде в различные медицинские учреждения. Скоро для мам процесс станет намного проще и удобнее. В ходе информационного обмена женская консультация сообщит необходимые сведения в ФСС о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, в свою очередь роддом уведомит ФСС о том, что состоялись роды, а детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет. Получив всю эту информацию, Фонд соцстраха оплатит медицинским организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка.

«Женщина просто будет приходить в медицинские организации за получением необходимых ей и ее ребенку услуг, ей больше не придется заботиться о бюрократических формальностях. Это очередной шаг к тому, чтобы цифра облегчила жизнь человека», — заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Как добавил глава Минтруда России Антон Котяков, пилотный проект в 2020 году будет проведен в Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе. В дальнейшем проект будет распространен на все российские регионы.

Источник: РГ

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