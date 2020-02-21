600 тыс. нарушений в сфере ЖКХ выявила Генпрокуратура России

Нарушений по стране много

С 2018 года Генпрокуратура выявила почти 600 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ, сообщили «Известиям» в ГП. Среди наиболее частых — незаконное взимание управляющими компаниями платы с жильцов, некачественные коммунальные услуги, необоснованное распоряжение общим имуществом. Нарушения вызваны системными проблемами, в том числе несовершенством законодательства, полагают эксперты. По их мнению, необходимо усилить контроль над деятельностью УК, вплоть до прямого запрета на заключение сделок, не связанных с управлением домами.

Частое явление

В 2018 году Генпрокуратура выявила в России более 300 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ, за январь–октябрь 2019-го — свыше 275 тыс. Данных за последние два месяца прошлого года пока нет.

По информации ГП, в числе самых распространенных нарушений — незаконное взимание платы за содержание домов (некорректное выставление счетов), предоставление некачественных коммунальных услуг, необоснованное распоряжение общим имуществом собственников квартир. Кроме того, управляющие компании (УК) скрывают информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности.

В Генпрокуратуре отметили, что нарушения остаются многочисленными. Ежегодно выявляется около 300 тыс. инцидентов.

Стабильные нарушения в сфере ЖКХ связаны с непрозрачностью деятельности УК — компании, как хозяйствующие субъекты, могут заключать любые договоры, в том числе фиктивные. Подобные сделки приводят к выводу денег собственников и банкротству УК, рассказал юрист национальной юридической службы «Амулекс» Василий Ярошенко. Доказывать в рамках уголовного дела или судебного процесса умысел на вывод средств непросто, отметил он.

–– Поэтому необходимо законодательное ограничение деятельности УК по аналогии с законами о госзаказе. То есть должен быть прямой запрет на заключение тех или иных видов сделок, напрямую не связанных с управлением домами, –– полагает эксперт.

Как в шелках

В числе нарушений Генпрокуратура также указала на факты хищения и незаконного использования организациями ЖКХ собранных с граждан средств.

Например, по данным на 1 октября 2019 года, общая просроченная задолженность управляющих компаний столицы и области перед «Мосэнергосбытом» превысила 5,2 млрд рублей, из которых 4,5 млрд пришлось на Подмосковье, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании. При этом долги растут — с начала 2019 года они увеличились на 808 млн рублей (в столице –– 71,8 млн, в области –– 736,5 млн). В компании уточнили, что в Москве основные проблемы возникают с частными управляющими компаниями (УК), а в Подмосковье должниками становятся и муниципальные предприятия (МУП), например теплосети.

На серьезные проблемы с получением денег, собранных с граждан УК и МУПами, указывают и в единой теплоснабжающей организации Москвы МОЭК. Они задолжали компании в общей сложности более 7 млрд рублей. МОЭК борется со злостными неплательщиками с 2014 года и даже ведет специальный топ-50 должников.

Системные проблемы

Отчасти нарушения связаны и с системными проблемами в сфере ЖКХ, в частности, пробелами в законодательстве, считает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Например, немало инцидентов касаются выставления платежек за услуги ЖКХ. Однако зачастую проблемы возникают потому, что у УК и операторов нет актуальных баз данных.

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Как ранее сообщали «Известия», сейчас в стране отсутствует единый механизм сбора информации о жильцах. Раньше УК вели первичный учет граждан, хранили данные в бумажном виде. Однако с появлением электронного документооборота эта практика была отменена. Компании по инерции пользуются старыми данными, но сведения зачастую неактуальны.

Также в числе нарушений — невнесение сведений в государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ. Но зачастую УК не могут это сделать по техническим причинам из-за несовершенства системы, отметила Светлана Разворотнева.

В конце 2019 года принят закон о передаче функций технического заказчика от Минкомсвязи к Минстрою, который до конца текущего года подготовит предложения по совершенствованию системы, напомнил эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянук.

Также к нарушениям приводит отсутствие экономически обоснованной методики расчетов тарифов на услуги ЖКХ. Как писали «Известия», в ряде регионов есть несоответствие между тарифами и реально необходимыми средствами на эксплуатацию домов. В результате УК приходится использовать деньги, собранные с жильцов новых домов для ремонта старых. А это незаконно, рассказала Светлана Разворотнева.

Кроме того, например, тарифы и регламент проведения уборки мест общего назначения не предусматривают уборку строительного мусора, который собственники квартир во время ремонта нередко просто выставляют за дверь. Если УК убирает этот мусор, то фактически использует средства нецелевым образом. А если не уберет, то жалоба от собственника приведет к штрафу УК, добавила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

По словам Светланы Разворотневой, множество нарушений связаны со сложностью проведения общих собраний собственников. Сейчас для принятия решений, например, об использовании общедомового имущества, необходимо, чтобы проголосовали не менее 50% владельцев квартир. Но зачастую их невозможно собрать. Поэтому УК массово подделывают протоколы общих собраний, сказала Светлана Разворотнева.

По мнению замдиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрия Гордеева, добросовестные управляющие компании не должны ссылаться на несовершенство законодательства. В Жилищном кодексе (ЖК) существуют коллизионные нормы (часть 8 статьи 5, статья . Согласно им, в случае несоответствия федеральных и региональных законов нормам ЖК РФ должны применяться нормы ЖК, объяснил он.

–– Для уменьшения количества нарушений нужно развивать систему превентивных мер. Необходимо обязать Жилинспекции активнее заниматься профилактикой нарушений ­— через вынесение предупреждений, –– считает Павел Склянчук.

По данным Минстроя, в последние годы усилилась роль госжилинспекций в контроле за нарушениями. При этом количество жалоб жильцов в ГЖИ сокращается. Так, за 2019 год было рассмотрено более 1,5 млн обращений, что на 11% меньше, чем в 2018-м. Минстрой работает в контакте с Генпрокуратурой, организациями общественного контроля, институтом уполномоченных по правам человека, сказали «Известиям» в ведомстве.

В Мосжилинспекции на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

Источник: Известия