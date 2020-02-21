Эффективные народные средства для лечения отечности ног

Лечение отечности ног следует проводить комплексно. Можно применять медикаменты, назначенные доктором, а также народные средства. О применении народных методов следует проконсультироваться у лечащего врача.

В выходные дни можно прогуляться пешком или выехать на велосипедную прогулку

Многие люди успешно применяют от отеков ног известные народные средства. Это могут быть отвары, которые пьют внутрь, ванночки с целебными травами, массаж или компрессы. Однако заменять народными средствами медикаменты, которые выписал врач, не стоит, ведь можно запустить болезнь.

Причины появления отеков ног

Проблема отечности ног знакома, вероятно, каждому жителю планеты Земля. Очень часто ноги отекают от усталости и перенапряжения мышц, от длительного хождения в обуви на высоком каблуке, вследствие беременности, а также некоторых нарушений в работе определенных систем или органов.

Отек ног развивается из-за того, что человеческий организм не успевает выводить и распределять поступающую жидкость, поэтому она начинает скапливаться в клетках, а также межклеточном пространстве мышц ног. Если человек полностью здоров, то отек ног у него может развиться из-за:

беременности и связанных с ней нарушений метаболизма;

долгого пребывания в сидячем или стоячем положении;

сильных перегрузок у спортсменов;

избыточного веса;

длительного ношения обуви на высоком каблуке.

Если у здорового человека часто возникают отеки, то этот факт сигнализирует о чрезмерной нагрузке на вены ног. В этом случае стоит подумать о профилактике заболеваний вен.

Отеки ног могут сообщать о наличии у человека некоторых заболеваний. Например, это может быть сердечная патология. Очень часто в этом случае возникают так называемые сердечные отеки ног. Кроме отеков, человека преследует усталость, одышка, слабость, сердцебиение.

Венозная патология также дает о себе знать отеками ног. При заболеваниях вен отеки исчезают после сна, а нарастают в течение дня. Постепенно к отекам добавляются боли и ночные судороги, а также появляются сосудистые звездочки.

Почки тоже могут провоцировать отеки ног. К ним добавляются поясничные боли, гипертония, проблемы с мочеиспусканием. Отечность ног может быть также проявлением нервных расстройств или заболеваний суставов.

Чтобы поставить правильный диагноз и получить вовремя нужное лечение, необходимо обязательно обращаться к врачу. Для устранения отеков нужно обязательно вылечить заболевания, их провоцирующие.

Народные методы, помогающие от отеков ног

Лечение отечности ног следует проводить комплексно. Можно применять медикаменты, назначенные доктором, а также народные средства. О применении народных методов следует проконсультироваться у лечащего врача.

Прежде всего, дома после трудного рабочего дня нужно снять всю стесняющую тело одежду и обувь. Необходимо дать телу и ногам расслабиться. Затем можно принять ножную ванночку из отвара:

березовых листьев;

череды;

мяты;

ромашки;

можжевельника.

Температура воды должна быть чуть выше температуры тела (+38°С). Длительность процедуры – пять минут. При желании можно продлить. Вместо трав можно использовать в ванночках яблочный уксус.

Многие дополняют или заменяют ванночку компрессом из сырого натертого картофеля. Картофель наносят на ноги и укрывают целлофаном, а также хлопчатобумажной тканью. Длительность процедуры – 20 минут. Смыть прохладной водой.

Кроме ванночек и компрессов, отлично снимет отеки мягкий массаж ног со специальным кремом от усталости. Массировать ноги нужно минут десять, а затем спокойно отдохнуть около получаса, поместив ноги на валик (под лодыжки).

Интересен способ устранения отеков березовыми носками. В полотняные мешочки по размеру ноги (до колен) нужно насыпать свежих березовых листьев. Поместить в эти мешки ноги и ходить, пока ноги не начнут потеть. При желании использованные листья можно заменить свежими и повторить процедуру.

Хорошо помогают от отеков отвары, принимаемые внутрь. Это могут быть:

отвар семени льна, ботвы моркови, овсяных хлопьев;

чай из петрушки, брусники;

тыквенный сок, сок из свеклы, огурцов, сельдерея, петрушки.

Профилактика отеков ног

В качестве профилактики отеков следует носить максимально удобную обувь из натуральных материалов. Высота каблука должна быть не более 4 сантиметров.

Рацион питания следует подкорректировать. Прежде всего – соль. Ее придется исключить из меню или в крайнем случае употреблять минимальное количество, так как она задерживает воду в организме. Соль можно заменить пряными травами.

Продукты, которые делают кровь густой, также придется исключить, это могут быть желе, холодец, черноплодная рябина. И, наоборот, нужно побольше вводить в меню продуктов, содержащих калий:

изюм;

бананы;

листья салата;

курагу;

мед.

Овощи, фрукты и зелень должны составлять не менее 40% суточного рациона. Кисломолочные продукты (простокваша, творог, кефир) тоже помогают уменьшить отеки.

Если работа сидячая или требует длительной напряженной позы, то нужно чаще разминаться, вытягивать ноги, а ночью спать с приподнятыми ногами. Если есть возможность, то после трудового дня нужно сходить спортзал, заняться фитнесом, йогой, пилатесом. В выходные дни можно прогуляться пешком или выехать на велосипедную прогулку.

Полезна при отеках ног специальная гимнастика. Она включает в себя:

ходьбу на цыпочках;

вращение ступнями;

подпрыгивание на цыпочках;

попеременное стояние на пятке и носке.

Ноги при этом чередуются. Также можно сжимать и разжимать пальцы ног.

Источник: rsute.ru