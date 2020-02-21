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Нумерологические советы на 21-23 февраля 2020 года: в эти выходные каждый сможет повернуть свою жизнь в нужное русло

15:55 21.02.2020 Фото: pxhere.com
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Длинные выходные обещают быть энергетически заряженными, День Защитника Отечества не единственный праздник на этой неделе, ведь в субботу выпадает магическая дата 22.02.2020, она насыщена двойками, которые несут в себе определенные возможности по изменению судьбы.

Нумерологические советы на 21 23 февраля 2020 года: в эти выходные каждый сможет повернуть свою жизнь в нужное русло
Суббота хороша для любых договорённостей, день будет располагать к вам собеседника и вас к нему

Длинные выходные обещают быть энергетически заряженными, День Защитника Отечества не единственный праздник на этой неделе, ведь в субботу выпадает магическая дата 22.02.2020, она насыщена двойками, которые несут в себе определенные возможности по изменению судьбы. Как провести выходные с максимальной пользой, рассказывает нумерология.

Пятница достаточно активный день, но лучше избегать поездок. Будут легко даваться обучающие процессы.

Разговоры в этот день будут проходить тяжело, переубедить собеседника будет практически невозможно.

Следовательно важные переговоры лучше отложить, например, на субботу.

Суббота хороша для любых договорённостей, день будет располагать к вам собеседника и вас к нему.
В субботу большая вероятность заключения именно крупных сделок.

Что касается отдыха, благоприятнее провести время с друзьями. Либо пригласить любимого человека на свидание, устроить неожиданный сюрприз. В этот день хорошо всё, что скрепляет отношения.

Так же, не стоит забывать, что 22.02.2020 это особая дата, от которой можно ожидать сюрпризы, какие, мы писали ранее.

В воскресенье же может неплохо так затянуть в игру всех игроманов. День обостряет эту ситуацию. По возможности, лучше не трогайте, иначе их реакция в этот день сможет вас обидеть. День достаточно «острый на язык».

Но с другой стороны, воскресенье — день очень интеллектуальный. По этому любая работа связанная с писательством, ораторством, а также продвижением себя — будет успешна.
День активный. Не плохо будет заняться спортом: бассейн, лыжи, йога, просто пешие прогулки по городу непременно пойдут на пользу.

Но вот салоны красоты в этот день лучше избежать. Есть риск, что вам не понравится какую работу вам сделают.

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