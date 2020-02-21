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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

17:16 21.02.2020 Фото: Открытые источники
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Ранее Волк носила звание полковника. Ирина автор статей и монографий по юридическим дисциплинам, а также нескольких детективов.

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал майора

Ирине Волк присвоили  звание

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее Волк носила звание полковника. Она также занимает должность помощника главы МВД.
Ирина Волк родилась в 1977 году в Москве. Окончила Московскую юридическую академию МВД, кандидат юридических наук. Автор статей и монографий по юридическим дисциплинам, а также нескольких детективов.
 Источник: РИА Новости
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От редакции

Красивый генерал-майор?

Аноним, 21 февраля 2020 18:08
Наверно на Колчаковских фронтах воевала...
Аноним, 21 февраля 2020 18:30
помню, на соревнования по греко-римской борьбе приезжал один спортсмен , боролся в весовой где-то до сто кг, телосложение Аполлон, правда результатов больших не достигал. Так тренеры, а это заслуженные в борьбе люди, смотрели на него, посмеивались по доброму и говорил- этот (называли имя) не для борьбы создан, он для женщин. Так к чему это, конечно красивая женщина, но какой из нее генерал.
Гость, 21 февраля 2020 18:08
НВР: Красивый! Просто улыбка Джоконды на фото играет!
Аноним, 21 февраля 2020 19:59
ребята, я конечно люблю юмор, очень хорошо отношусь к тем кто доставляет нам минуты радости и веселья, но это, ребята, мне кажется перебор.
Аноним, 21 февраля 2020 18:13
Это еще раз доказывает что звания раздают на право и на лево без имеющихся на то оснований.Что что ей генерала?За детективчики?За юр. академию МВД?БРЕД!До прапорщика может она и дослужилась за эти годы.
Аноним, 21 февраля 2020 18:43
вряд ли бы мы победили в ВОВ если бы армиями и фронтами командовали маршалы Шевцовы и генералы Волк И.Зачем так опускать высокие звания. Ну придумали бы, назвали статскими советниками такого-то класса и пр. Что об этом скажут боевые генералы, да и весь офицерский корпус....
Аноним, 21 февраля 2020 18:25
ну....значит что-то может. А вообще это.......мягко скажем не правильно. Генеральская должность в полиции это не ниже начальника крупного территориального управления. Даже не во всех регионах РФ начальники управления генералы, что бы до этой должности "на земле", без блата дорасти, надо ....очень, очень...много чего, пройти по всем ступенькам службы. А Волк, конечно красивая женщина, но .....
Аноним, 21 февраля 2020 18:34
Генерал для обложки, но не для реальной работы... Так называемый паркетный генерал...
Аноним, 21 февраля 2020 19:01
Чтобы в армии получить генерала, должно быть не менее 1000 подчинённых, при успешной службе. Какой она генерал, такой же как Шевцова в МО. Хотя внешне может быть и неплоха. За выступление по телевизору получила. Что там говорить, если награды и звания дают по блату.
Поросёнок Пётр, 21 февраля 2020 19:43
Пример незабвенного Сергея Кужугетовича Шойгу показывает, что бы стать генералом армии не нужно никакого военного образования, даже в армии служить не нужно
Аноним, 21 февраля 2020 20:11
Поросёнок, вы сами-то к военкомату как близко осмелились подойти? Шойгу оттрубил ок. 20 лет во главе МЧС, а там служба такая (особенно в 90е), что вам в самых страшных снах недоступно. В столь любимой вами либеральных образцах для подражания тётки во главе МО в порядке вещей:Урсула фон дер Ляйен - Германия, Ина Мари Эриксен Сорейде - Норвегия, Власта Парканова и Каролина Пик - Чехия, Жанин Хеннис-Пласшерт - Нидерланды,Юрико Коикэ - Япония и т.д. там их более десятка. В общем, сначала обдумывать, потом-давить клавиши.

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