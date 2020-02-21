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Навалят снегу да небес — а если авто белого цвета?

21:01 21.02.2020
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У нас в Бердске по дурацки убирают перекрестки.

В Яндекс Район Бердск написал александр б.:

У нас в Бердске по дурацки убирают перекрестки. Навалят по бокам снегу до небес, кто там едет за сугробами попробуй догадайся. А если авто белого цвета — то это просто караул .

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От редакции

А как вы оцениваете уборку?

Аноним, 21 февраля 2020 21:29
Ещё может белый человек из-за белого сугроба выйти.
Пупс, 21 февраля 2020 22:39
А если он не только белый, а еще и снежный(ети).

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