Навалят снегу да небес — а если авто белого цвета?

В Яндекс Район Бердск написал александр б.:
У нас в Бердске по дурацки убирают перекрестки. Навалят по бокам снегу до небес, кто там едет за сугробами попробуй догадайся. А если авто белого цвета — то это просто караул .
У нас в Бердске по дурацки убирают перекрестки.
В Яндекс Район Бердск написал александр б.:
У нас в Бердске по дурацки убирают перекрестки. Навалят по бокам снегу до небес, кто там едет за сугробами попробуй догадайся. А если авто белого цвета — то это просто караул .
От редакции
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