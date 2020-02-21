Пытали током оголенными проводами и избивали девушку из-за вымышленного долга вымогатели в Бердске

Они требовали от 21-летней бердчанки каждый день отдавать деньги — всего 160 тыс. рублей. Криминальную парочку арестовали и отдали под суд.

По делу о вымогательстве начался судебный процесс

Следователем отдела МВД России по городу Бердску расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении двоих мужчин и женщины в возрасте 23 и 25 лет, обвиняемых в вымогательстве. Об этом в пятницу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Следствием установлено, что с октября по ноябрь 2019 года фигуранты с применением физической силы вымогали у 21-летней знакомой денежные средства в размере 160 тысяч рублей. Обвиняемые требовали от потерпевшей ежедневно отдавать им деньги в счет вымышленного долга. Злоумышленники неоднократно избивали жертву, а также прижигали ее электрическим током оголенными проводами из бытовой электросети.

Преступная деятельность вымогателей был выявлена и пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников уголовного розыска отдела МВД России по Бердску.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.