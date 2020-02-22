Потерял 2 литра крови изрезанный хулиганами на глазах детей подросток в Омске

Пострадавшим 14-летнего школьника признали только спустя 9 месяцев и возбудили уголовное дело. Врачи диагностировали посттравматическую нейропатию локтевого нерва и предупредили, что руку может полностью парализовать. На карьере военного можно поставить крест.

«Потерял почти два литра крови»: омского школьника чуть не зарезали на глазах у других детей

Как минимум пять раз Екатерине Ширинской, маме пострадавшего ребенка, отказывали в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений ее 14-летнему сыну. Парня исполосовали хулиганы рядом со школой, в которой учатся он и его младший брат. И вот, спустя почти девять (!) месяцев после того страшного дня, мальчика наконец признали потерпевшим, а уголовное дело возбудили, передает Om1.ru.

Эта резонансная история произошла еще в мае 2019 года. Подростка одной из омских школ средь бела дня чуть не зарезали на глазах у других детей. Мальчик тогда потерял почти два литра крови, а полученные травмы поставили крест не только на его здоровье и спортивных достижениях, но и на мечте всей его жизни — стать военным.

По словам мамы подростка, в тот день она привела в школу младшего сына. И в момент, когда уже собиралась возвращаться домой, услышала крики ребят: «Тетя Катя, Никиту зарезали!».

Вспоминает, как одноклассники тогда привели ее окровавленного сына с рассеченной до кости ладонью правой руки и поврежденной кистевой артерией. Позже медики говорили, что за те 15 минут, пока ребенку пытались оказать первую помощь, он потерял 1,8 литра крови. Рану ему в итоге зашивали под общим наркозом, на руку накладывали гипс.

Личность нападавшего и его «товарища» полицейские тогда установили сразу. Оказалось, что в этот день они целенаправленно поджидали Никиту, чтобы «наказать» его за то, что он якобы расстался со своей девушкой, которую заподозрил в измене.

Екатерина Ширинская позже рассказывала: «Тот парень, с ножом, нагнал моего сына, когда он вышел из здания школы на крыльцо. Сын потом мне признался, что испугался. Говорит: «Мама, у него глаза были ненормальные. А у нас вторая смена начинается, малыши в школу идут. А он мне нож к животу приставил. И я решил пойти. Сколько пройду, столько пройду. Он за мной. Дошли до калитки. Там он окликнул меня. Я повернулся, увидел, что он по-прежнему метит мне в живот. Когда он замахнулся, я перехватил лезвие рукой». Понимаете, сын намеренно выводил их с территории школы. Хотел избежать случайных жертв».

Несмотря на то, что врачи в итоге подтвердили, что характер травм указывает именно на перехват ножа, задержанных подростков полицейские вскоре отпустили. И еще через несколько дней вынесли и первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Пострадавшему ребенку при этом на телефон начали сыпаться многочисленные угрозы: «Кто пишет заявление, по законам Чкаловска (Чкаловского поселка, где разворачивались события — ред.) считается крысой, и его добивают», «О себе не думаешь, подумай о брате» и т.д. Таким образом подростки пытались надавить на семью Никиты, чтобы они прекратили добиваться возбуждения уголовного дела.

Сам Никита, который готовился к карьере военного, впал в затяжную депрессию. Врачи у него диагностировали посттравматическую нейропатию локтевого нерва и предупредили, что от чрезмерной нагрузки руку может полностью парализовать. Младший брат Никиты тоже долгое время после случившегося лечился у невролога и до сих пор боится, что его могут зарезать. В тот день мальчик видел, как скорая забирает его брата. Видел все эти лужи крови…

В поисках справедливости за последние девять месяцев Екатерина обила уже все пороги правоохранительных ведомств. Изначально отказ в возбуждении уголовного дела полицейские объясняли тем, что в действиях нападавших не нашлось признаков даже статьи 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью). Хотя о каком «легком» вреде здоровью может идти речь, если парню повредили артерии, и это явно угрожающее жизни состояние? Несмотря на это, чтобы добиться проведения повторной экспертизы, омичке пришлось стучаться в приемную президента, в Генпрокуратуру, в СК РФ и даже в ФСБ. Экспертиза в итоге была проведена. И она даже подтвердила вред здоровью средней тяжести. Но уголовное дело и после этого возбуждать не стали.

— Последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было выпущено 30 января 2020 года, — рассказала порталу Om1.ru Екатерина Ширинская.- И только по ходатайству главы Следственного комитета по Омской области, уже 5 февраля уголовное дело в итоге было возбуждено. На этой неделе сына наконец признали потерпевшим.

Несмотря на эту маленькую победу, особых причин для радости у пострадавшего подростка, к сожалению, пока нет: из-за полученной травмы он больше не может заниматься спортом, хотя у него первый разряд по кикбоксингу и КМС по пулевой стрельбе. Допуска к спорту у школьника больше нет, а функция руки до сих пор не восстановлена. Он до сих пор проходит лечение во врачебно-физкультурном диспансере. А о заветной мечте — службе в спецназе ВДВ ему и вовсе придется забыть.